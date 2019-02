Sem vento, regata em que Scheidt busca bronze é adiada

Rio de Janeiro – A organização das competições de vela dos Jogos do Rio de Janeiro cancelou nesta segunda-feira, por falta de ventos na Baía de Guanabara, a medal race da classe laser masculina, prova em que o brasileiro Robert Scheidt busca o bronze, sua sexta medalha olímpica.

A previsão inicial era de que os barcos saíssem da região do Pão de Açúcar a partir de 13h, mas a ausência de condições ideais acabou atrasando várias das regatas.

O vento só chegou com força por volta das 15h45, e a organização do Rio 2016 decidiu realizar apenas a regata feminina da classe laser hoje, adiando a masculina para amanhã.

Com cinco medalhas na carreira – duas de ouro, duas de prata e uma de bronze -, Scheidt não tem mais chances de buscar os dois primeiros lugares do pódio nos Jogos do Rio de Janeiro.

Até mesmo o bronze está difícil. Na ‘Medal Race’, o brasileiro, que ocupa a quinta posição na classificação geral, terá que chegar na frente do francês Jean Baptiste Bernaz, quarto colocado, por duas posições, e no caso do neozelandês Sam Meech, o terceiro, por cinco.