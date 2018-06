Sem “marmelada”, Bélgica vence Inglaterra e garante 1º lugar do grupo G

Kaliningrado, Rússia – A Bélgica contrariou os prognósticos de que faria, nesta quinta-feira, um “jogo de compadres” com a Inglaterra, venceu duelo por 1 a 0 no Estádio Kaliningrado e garantiu a primeira colocação do grupo G da Copa do Mundo.

A partida, é bem verdade, teve duas seleções atuando repletas de reservas e de maneira bem menos intensa do que nas duas primeiras rodadas e em outros compromissos importantes. Ainda assim, ambas buscaram o gol e criaram oportunidades ao longo dos dois tempos.

A rede balançou, e em grande estilo, aos 6 minutos da etapa final, quando o meia-atacante Adnan Januzaj acertou lindo chute de perna esquerda para superar o goleiro Jordan Pickford.

Com a vitória, a Bélgica se manteve com 100% de aproveitamento no Mundial, de quebra, avançando com a melhor campanha entre as 16 classificadas para as oitavas de final. Os Diabos Vermelhos fecharam o grupo G com nove pontos e sete gols de saldo, superando por um a Croácia, líder do grupo C.

Na próxima fase do torneio, os belgas enfrentarão, nesta segunda-feira, o Japão, na Rostov Arena. Os ingleses, que também entraram em campo classificados e fecharam a disputada chave com seis pontos, pegarão a Colômbia, terça-feira, na Otkrytiye Arena, em Moscou.