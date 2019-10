Sem La Casa de Papel: o que chega na Netflix em novembro

São Paulo — Pode ser novembro ainda, mas a Netflix já entrou no clima de Natal. Isso porque muitos filmes e séries sobre o fim de ano estão entre os lançamentos deste mês na plataforma de streaming.

Mas não precisa se preocupar: tem produção para todos os gostos, como a segunda temporada de The End Of The F***ing World e o especial de Queer Eye no Japão.

A seguir, confira a lista completa das novidades previstas para chegar à Netflix a partir de novembro.

Séries

Ninguém tá olhando 22/11/2019 The Crown, 3ª temporada 17/11/2019 Atypical, 3ª temporada 01/11/2019 The End Of The F***ing World, 2ª temporada 05/11/2019 American Son 01/11/2019 Queer Eye: Luz, Câmera, Japão 01/11/2019 Greenleaf, 4ª temporada 06/11/2019 Alto Mar 22/11/2019 Grandes Momentos da Segunda Guerra Em Cores 08/11/2019 Mandou Bem: Natal e Ano Novo, 2ª temporada 22/11/2019 Brinquedos que marcam época, 3ª temporada 15/11/2019 Nós Somos a Onda 01/11/2019

Filmes

O Rei 01/11/2019 O Irlandês 27/11/2019 Deixe a Neve Cair 08/11/2019 Arctic Dogs 29/11/2019 Klaus 15/11/2019 Resgate do Coração 01/11/2019 Pássaro do Oriente 15/11/2019 Um Passado de Presente 21/11/2019 Drive 01/11/2019 O Natal Está no Ar 28/11/2019 Nada a Perder II 15/11/2019 Velozes e Furiosos 8 11/11/2019

Documentários e especiais

Paradise em Chamas 01/11/2019 Maradona no México 13/11/2019 Seth Meyers: Lobby Baby 05/11/2019 Bikram: Yogi, Guru, Predador 20/11/2019 Sem Medo da Vergonha 19/11/2019 Desserviço ao Consumidor 27/11/2019

Crianças e família