Sem atraso: estádio em Tóquio é aberto 7 meses antes da Olimpíada de 2020

Tóquio — O novo Estádio Olímpico de Tóquio foi inaugurado neste domingo 15, sete meses antes do início dos Jogos Olímpicos organizados pelo Japão.

Com capacidade para 68.000 pessoas, o estádio foi inaugurado com a presença do primeiro-ministro do país, Shinzo Abe.

As obras duraram três anos e terminaram em novembro. O estádio custou 1,43 bilhão de dólares (cerca de 5,9 bilhões de reais), valor ligeiramente abaixo do orçamento aprovado. O projeto inicial chegou a ser descartado pelo governo por ser considerado caro demais.

O estádio foi erguido em um local antes ocupado pelo estádio usado pelo Japão para sediar os Jogos Olímpicos de 1964. Além de sediar as cerimônias de abertura e encerramento, o espaço receberá as provas de atletismo. (Veja imagens do novo estádio abaixo)

O espaço será o principal palco das Olimpíadas de 2020, que serão sediadas em Tóquio e acontecem de 24 de julho a 9 de agosto. Em seguida, o local também será usado para as Paralimpíadas, que acontecem de 25 de agosto a 6 de setembro.

Conheça o Novo Estádio Nacional, palco das Olimpíadas de Tóquio 2020 1. Imagem do Novo Estádio Nacional, construído para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio. Local foi inaugurado neste domingo, 15 de dezembro, sete meses antes da abertura da competição, em julho. zoom_out_map 1 /9 Imagem do Novo Estádio Nacional, construído para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio. Local foi inaugurado neste domingo, 15 de dezembro, sete meses antes da abertura da competição, em julho. (Issei Kato/Reuters)

Os responsáveis pelo projeto destacaram a ênfase no meio ambiente durante a construção. O telhado é sustentado com vigas de ferro e madeira. Junto com o círculo central descoberto, a estrutura dá a sensação de que os espectadores estão dentro de um grande ninho.

Dezenas de milhares de árvores estão sendo plantadas nos arredores do estádio para reforçar o desejo dos arquitetos de que a obra destaque a madeira e o verde presentes no projeto.

O estádio conta com um sistema para armazenar água das chuvas, que será utilizada para irrigar o campo e as árvores plantadas no lado externo.

O local será usado pela primeira vez no próximo dia 1º de janeiro com a decisão da Copa do Imperador, uma competição de futebol entre times japoneses. O torneio ainda está na fase semifinal e os finalistas serão definidos na próxima semana.

A última vez que o Japão sediou as Olimpíadas foi em 1964, também em Tóquio — a competição marcou as primeiras Olimpíadas sediadas em um país da Ásia. O país também sediou depois as Olimpíadas de Inverno de 1972, em Sapporo, e de 1998, em Nagano.