Selton Mello vai dirigir seu primeiro filme em Hollywood

São Paulo – O ator e diretor Selton Mello vai fazer sua estreia em Hollywood, atrás das câmeras, com o drama musical “Cathedral City”, de acordo com a revista “Variety”. O filme tem roteiro de John Newman e será produzido pela Zero Gravity Management, a produtora por trás de filmes originais da Netflix como Ozark e Beasts of No Nation.

Segundo o ator, os produtores, que já lhe conheciam, assistiram a “O Filme da Minha Vida”, gostaram do trabalho e ofereceram a oportunidade de dirigir o novo filme – que ainda não tem data de estreia prevista.

“O filme apresenta Glenn Kovelsky, um músico esperto mas espetacularmente autodestrutivo”, diz Mello à revista americana. O personagem descobre que não foi convidado para o funeral do pai, mas logo fica sabendo que o velho tinha uma vida secreta em Cathedral City, o que o leva a uma jornada de descobrimento do passado, e, no fim, do amor.

Netflix

Recentemente, a Netflix divulgou o primeiro trailer da série “O Mecanismo”, inspirada na Operação Lava Jato. Sob direção de José Padilha (“Tropa de Elite” e “Narcos”) e Elena Soarez (“Eu, Tu, Eles”), o seriado estreia no dia 23 de março. Selton Mello está entre os atores principais.