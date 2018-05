Seleção inicia em Teresópolis com Neymar preparação para a Copa do Mundo

Foi dada a largada para a preparação da seleção para a Copa do Mundo da Rússia. Dezesseis dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite já se apresentaram nesta segunda-feira no Centro de Treinamento da CBF em Teresópolis, dando início à primeira fase de preparativos para o mundial, e com todas as atenções centradas em Neymar.

Acompanhado de Thiago Silva, Douglas Costa e Renato Augusto, o camisa 10 da seleção chegou por volta de 11h50 à Granja Comary de helicóptero e foi direto ao hotel do CT, onde encontrou com Marquinhos, Fred, Filipe Luís, Danilo, Gabriel Jesus, Paulinho, Ederson e Fágner, primeiros atletas a se apresentarem a Tite. Taison, Fernandinho, Willian e Geromel chegaram pouco após o meio-dia.

Segundo a CBF, um total de 17 atletas irá se apresentar nesta segunda-feira, com o goleiro Cássio fechando a lista por volta de 21h. Na terça-feira, são esperados o goleiro Alisson, o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Miranda, todos jogadores que atuam na Europa e que estiveram em campo por suas respectivas equipes no domingo.

O lateral Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Roberto Firmino, envolvidos na final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, no dia 26 de maio, se apresentarão à seleção somente no dia 28, já em Londres.

“É um sentimento de alegria, de que nosso trabalho foi bem feito. Fomos selecionados para estar aqui representando nosso país. É uma honra estar aqui na Granja Comary para disputar uma Copa do Mundo”, comemorou o meia Fred, um dos primeiros jogadores a se apresentar, em declarações à CBF TV.

Incógnita Neymar

Nesta segunda e terça-feira, os jogadores passarão por uma bateria de avaliações médicas e físicas, além de sessões na academia. Os primeiros treinos com bola estão previstos para quarta-feira, sob o comando tático de Tite.

A maior incógnita que paira sobre os primeiros treinos da seleção envolve Neymar. O craque do PSG, que está na última fase de recuperação da lesão no pé direito sofrida em final de fevereiro, voltou a treinar com bola há pouco mais de uma semana. Ainda não se sabe qual será a intensidade do atacante dentro de campo permitida pelo departamento médico.

Na primeira coletiva de imprensa da semana de preparação em Teresópolis, Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, garantiu que Neymar estará totalmente recuperado até a estreia do Brasil na Copa.

“Vou passar o que me passam. Conversando com Fábio (Mahseredjian) e Ricardo Rosa (preparadores físicos), eles estão bastante otimistas com a recuperação de Neymar, para um período de jogo ou jogo inteiro (contra a Croácia). Levando em consideração o que eles trazem para nós de informação, nos dá segurança de que ele possa estar 100% já no primeiro jogo para o dia 17”, dia em que o Brasil enfrenta a Suíça na Copa.

Após uma semana de treinos na Granja Comary, a delegação brasileira viaja no dia 27 rumo a Londres, onde finalizará a preparação para os dois últimos amistosos pré-Copa do Mundo, contra a Croácia (3 de junho), em Liverpool, e Áustria (10 de junho), em Viena.

O Brasil integra o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia e estreia no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov-on-Don. Em seguida, medirá forças com Costa Rica (22 de junho), em São Petersburgo, e Sérvia (27), em Moscou.