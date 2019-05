Seleção feminina é convocada para a Copa do Mundo; veja a lista

O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 jogadores convocadas para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino, que será realizada na França, entre 7 de junho e 7 de julho deste ano.

A relação não tem grandes novidades, assim a meia-atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, e a atacante Cristiane, do São Paulo, seguem as principais atrações das atuais campeãs da Copa América, que estarão no grupo C do torneio, com Jamaica, Austrália e Itália.

Outro nome de destaque é a veterana meia Formiga, que acaba de renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, da França, por mais uma temporada. Com a convocação de hoje, a jogadora de 42 anos e entrará para a história, com a sétima participação em Copas do Mundo.

Duas jogadoras, que se recuperaram de lesão, conseguiram garantir um lugar na lista final de Vadão, a lateral-direita Fabiana Baiana, do Internacional, e a polivalente Camila, companheira de Marta no Orlando Pride, que atua na lateral, na zaga e como volante.

Por outro lado, a zagueira Rafaelle, do Changchun Yatai, da China, não conseguiu se recuperar totalmente do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrido em outubro do ano passado, com isso, ficou fora da convocação.

Com relação a Copa disputada há quatro anos, no Canadá, em que o Brasil caiu nas oitavas de final, 14 jogadoras são remanescentes. As novidades são Camila, a goleira Aline, a lateral Leticia Santos, as zagueiras Erika e Kathellen, a meia Adriana, além das atacantes Debinha, Geyse e Ludmila.

A seleção estreará no dia 9 de junho, em Grenoble, encarando a Jamaica. Quatro dias depois, será a vez de duelar com a Austrália, algoz na última edição do Mundial, em Montpellier. No dia 18, será a vez de duelar com a Itália, em Valenciennes.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Aline (Granadilla Tenerife-ESP), Bárbara (Avaí/Kindermann) e Leticia Izidoro (Corinthians).

Laterais: Fabiana Baiana (Internacional), Leticia Santos (Sand-ALE), Tamiris (Fortuna Hjorring-DIN) e Camila (Orlando Pride-EUA).

Zagueiras: Erika e Mônica (Corinthians), Kathellen (Bordeaux-FRA) e Thayla (Benfica-POR).

Meias: Andressinha (Portland Thorns-EUA), Formiga (Paris Saint-Germain-FRA), Adriana (Corinthians) e Thaisa (Milan-ITA).

Atacantes: Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Incheon Hyundai-COR), Cristiane (São Paulo), Raquel (Huelva-ESP), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Geyse (Benfica-POR), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP) e Andressa Alves (Barcelona-ESP). EFE

Turma da Mônica

A Turma da Mônica decidiu homenagear as jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol por causa do mundial, que começa no dia 7 de junho, na França.

“Para dar força para as meninas do Brasil, nossas ‘Donas da Rua’ vestiram a camisa e montaram sua própria seleção. Convocamos você como nosso treinador para escalar as posições de cada uma delas em campo”, diz a legenda da imagem no Instagram em que todas as personagens femininas de Maurício de Sousa aparecem com o uniforme da seleção.

Alguns fãs se manifestaram e deram sugestões. “Poderia colocar a Tina como treinadora e a Pipa de auxiliar”, escreveu um internauta. “Vai, meninas, arrasem no futebol”, publicou outra fã.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino no dia 9 de junho. A seleção está no grupo C, junto com Jamaica, Austrália e Itália.

O projeto Donas da Rua, da Maurício de Sousa Produções, quer estimular leitoras e fãs do gibi a compartilharem textos e vídeos, através de um site colaborativo, contando como e por que se sentem empoderadas.