Sean Penn filma documentário sobre jornalista Jamal Khashoggi na Turquia

Istambul – O ator e diretor americano Sean Penn gravou nesta quarta-feira, 5, cenas em Istambul para um documentário sobre Jamal Khashoggi, o jornalista saudita assassinado no último dia 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita nessa cidade turca.

“Conversamos com o famoso ator de Hollywood Sean Penn, que veio à Turquia para fazer um documentário sobre o assassinato de Jamal Khashoggi”, escreveu no Twitter Yassin Aktay, dirigente do partido governamental da Turquia, o islamita AKP.

Aktay, amigo de Khashoggi e um dos primeiros a impulsionar os protestos pelo crime, divulgou uma fotografia na qual aparece com Penn na sede do AKP.

Além disso, o jornal “Hürriyet” publicou fotografias que mostram o ator em frente ao consulado saudita em Istambul, cercado por uma equipe de gravação formada por dez pessoas.

Segundo o jornal, o americano também se encontrou com Hatice Cengiz, noiva de Khashoggi, que alertou sobre o seu desaparecimento no consulado.

Não foram revelados mais detalhes sobre o projeto de Penn, que ganhou dois Oscar como melhor ator e tem cinco longas-metragens como diretor, e é também conhecido por suas frequentes críticas à política externa dos Estados Unidos.