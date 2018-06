Se depender de otimismo, a Argentina já é campeã da Copa

São Paulo – Sonhar não paga imposto e deve ser justamente por isso que 94% dos argentinos acreditam que o país ganhará a Copa do Mundo 2018.

Uma pesquisa realizada pela eCGlobal – com mais de 4.000 latino-americanos de 18 países diferentes – apontou as expectativas e o engajamento dos torcedores com a Copa.

Segundo o levantamento, os argentinos (94%) aparecem como os mais entusiasmados com o torneio, seguidos dos colombianos (86%) e peruanos (70%). Vale lembrar que o Peru não participa de uma Copa desde 1982.

Entre os brasileiros, 55% dos torcedores confiam que o Brasil conquistará o hexacampeonato. Já 32% não têm tanta certeza disso.

Se falta otimismo por aqui, alguns chilenos (38%) e venezuelanos (33%) acham sim que o Brasil pode conquistar a taça do mundo. Os dois países não se classificaram para a Copa da Rússia.

Engajamento

Quando questionados sobre engajamento, os colombianos e peruanos aparecem como os mais motivados com a Copa e mais de 70% deles, por exemplo, devem comprar uma camisa da seleção do país.

Já 20% dos brasileiros declararam abertamente não ligar nem um pouco para a Copa – o maior índice de rejeição em relação aos demais países.