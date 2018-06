“Se classificarmos, beberei duas garrafas de vodca”, diz técnico do Panamá

O técnico do Panamá, Hernán Darío Gómez, prometeu neste domingo a um jornalista russo que se a seleção comandada por ele avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, beberá sozinho duas garrafas de vodca para celebrar.

“Se nos classificarmos, beberei duas garrafas de vodca sozinho”, afirmou o treinador quando o jornalista lhe perguntou “qual loucura faria” e lhe propôs como alternativas “raspar a cabeça, pintar o cabelo ou beber uma garrafa de vodca”.

Após a resposta com tom de solene promessa, o treinador colombiano disse que ele, sua comissão técnica e seus 23 jogadores são pessoas tranquilas e profissionais que estão concentradas em viver o dia a dia enquanto estiverem desfrutando da primeira Copa do Mundo na história do país.

Já em tom sério, o treinador que chega a seu quinto Mundial, garantiu que os seus jogadores podem surpreender.

“Podemos fazer alguma coisa. Tudo pode acontecer”, advertiu ao comentar a estreia do Panamá contra a Bélgica no Mundial da Rússia na segunda-feira em Sochi.

O ex-técnico da Colômbia, Equador e Guatemala afirmou que a Bélgica é “um rival de muitos quilates” e elogiou o treinador, o espanhol Roberto Martínez.

“A Bélgica é uma grande equipe com um técnico que é muito bom e ótima pessoa, mas no futebol tudo pode acontecer”, manifestou em entrevista coletiva prévia ao último treino da equipe antes da estreia.