Scorpions e Whitesnake estão entre atrações do 1º Rockfest, em SP

Cinco importantes nomes do rock mundial subirão ao palco da 1ª edição do Rockfest, que será realizada no dia 21 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Cada atração vai representar um país: Scorpions (Alemanha), Whitesnake (Inglaterra), Megadeth (Estados Unidos), Europe (Suécia), além dos brasileiros do Armored Dawn.

A venda de ingressos terá início no dia 13 de maio, às 10h, em http://www.ingressorapido.com.br. Os preços variam entre R$ 300 e R$ 580.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.