Schwarzenegger e “Sarah Connor” voltam em novo “Exterminador do Futuro”

Quase 30 anos após evitar o juízo final com seu filho John, a aguerrida Sarah Connor não tem descanso e retorna com “O Exterminador do Futuro: Dark Fate”, cujas cenas foram compartilhadas nesta quinta-feira, na Comic-Con de San Diego, durante um painel com a participação dos atores Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, e do diretor Tim Miller.

Hamilton volta a interpretar o papel da feroz Sarah Connor, como em 1991, sem aparentar seus 62 anos, e surge saltando de um veículo para enfrentar dois ciborgues utilizando todo tipo de arma, incluindo bazucas e granadas.

A atriz disse que “considerou muito” a decisão de voltar a fazer o papel porque estava satisfeita com o resultado dos dois primeiros trabalhos.

Mas decidiu finalmente porque sua personagem e ela mesma poderiam mostrar o que “uma mulher de certa idade” consegue fazer.

“A riqueza da minha experiência de vida só pode enriquecer o personagem que interpreto”.

“Dark Fate”, que estreia no dia 1° de novembro nos Estados Unidos, é uma continuação direta do “Exterminador do Futuro 2”, quase três décadas após a destruição da obscura Cyberdyne.

Schwarzenegger, que participou de cinco dos seis filmes da saga, disse que é “viciado” no Exterminador.

“É absolutamente incorreto dizer que eu não precisava voltar”, declarou ‘Arnie’ em referência à icônica frase “I’ll be back”.

“Sou viciado no Exterminador. O Exterminador foi o filme que lançou minha carreira no cinema de ação”.

James Cameron, que regressa à saga como produtor pela primeira vez desde “O Exterminador do Futuro 2”, falou por videoconferência que sua única exigência foi a volta de Schwarzenegger.

Confirmou também que Eddie Furlong, que interpretou o adolescente John Connor em “O Exterminador 2”, também reinterpretará seu papel.