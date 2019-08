Sashimis com churrasco? No novo restaurante de Jun Sakamoto, sim

O restaurante J1, de Jun Sakamoto, é novidade audaciosa inaugurada há poucos meses no Shopping Villa-Lobos. E o nome do respeitado chef precede qualquer incerteza sobre unir culinária japonesa a churrasco no mesmo menu.

Sim, é possível encontrar como opção de entrada individual o Tartare de Atum moído na ponta da faca com óleo de gergelim e ikurá (ovas de salmão), por R$ 26, passar pelos sushis, sashimis e seguir com carnes VPJ em cortes especiais, como Porter House, por R$ 110, e Assado de Tira, por R$ 70. E tudo é muito bem feito em cada técnica, resultado do perfeccionismo do proprietário e dos cozinheiros que executam suas invenções.

Churrasqueiro de fim de semana

“O perfeccionismo é uma característica minha, não sei fazer nada de outra maneira. Vou sempre buscar melhorar os produtos do cardápio, como aconteceu com os hambúrgueres na época em que tive hamburgueria”, comenta Jun Sakamoto.

À coluna, o chef opinou sobre o que garante o sucesso das carnes. “Não existe truque: fazer um bom churrasco requer paciência e atenção. Esses cuidados fazem toda a diferença”, orienta ele, que ainda se revelou um habitué no comando do fogo.

“Adoro churrasco. Muitos dos meus fins de semana são dedicados a churrasco com amigos. Meu ponto preferido é mal passado, pois o suco fresco da carne é essencial para dar sabor”, indica.

Os drinks e sobremesas somam à diversidade da experiência: Pode ser Sorvete de maçã-verde com gelatina de saquê doce, por R$ 17, ou Petit Gateau de Gengibre, por R$ 15; que tal?