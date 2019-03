São Paulo – A 24ª edição da São Paulo Restaurant Week começa nesta sexta-feira (29) com o tema “do campo à mesa”. Com 190 restaurantes participantes, o evento gastronômico, que vai até 21 de abril, enfatiza a importância de ingredientes frescos e produtores locais.

Durante o festival, os chefs das casas participantes criam um menu especial para o evento gastronômico, com entrada, prato principal e sobremesa, em duas categorias diferentes: o Menu Convencional e o Menu Premium. O preço do Menu Convencional é R$ 46,90 o almoço e R$ 58,90 o jantar. Já o Menu Premium sai a R$ 68 o almoço e a R$ 89 o jantar – nesta categoria, é necessário fazer reserva pelo site do evento.

Cozinhas do mundo todo estão representadas entre os estabelecimentos participantes. Há restaurantes de culinária contemporânea, italiana, francesa, argentina, árabe, peruana, e de regiões brasileiras, como a amazônica. Também há opções vegetarianas.

Além de menus a preços fixos, o evento também inclui ações de marcas.

Quem degustar o Menu Convencional poderá pedir uma taça de espumante Chandon por R$ 25 e levar para casa uma taça personalizada da marca.

Já os clientes do Menu Premium poderão pedir drinks com o Woodford Reserve, um bourbon whisky, em uma ação especial da marca (bebidas são à parte do preço do menu).

Clientes dos programas de fidelidade Premmia, TudoAzul, Livelo, Dotz, Multiplus, Santander Esfera e In Mais podem utilizar seus pontos por meio da plataforma Easy Live. Para participar, basta resgatar a oferta em um dos programas cadastrados e efetuar a reserva do restaurante no site do evento.

Todos os restaurantes participantes e seus menus para almoço e jantar podem ser consultados no site do evento. Na página também é possível verificar em quais casas haverá as ações com as marcas patrocinadoras.

Serviço

24ª edição da São Paulo Restaurant Week

De 29 de março a 21 de abril

Menu Convencional: R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar

Menu Premium: R$ 68 no almoço e R$ 89 no jantar

Reservas