São Paulo – A cidade de São Paulo recebe o Best of Blues Festival, de qual Alfa é parceira de mídia, entre os dias 10 e 13 de junho. O inglês John Mayall, a lenda viva americana Buddy Guy, o vencedor do Grammy Dr. John, o bluesman brasileiro Nuno Mindelis, o roqueiro Chris Cornell (Soundgarden e Audioslave), além da cantora Shemekia Copeland e do músico Taj Mahal estão confirmados para se apresentar no WTC Golden Hall, em São Paulo.

Os 2.500 lugares serão distribuídos em formato de auditório, transformando a casa de shows num local intimista – clima apropriado para o ritmo – e aproximando artistas e público. Os ingressos variam entre R$ 250 e R$ 1.200 e já estão à venda no site da Live Pass. Vale lembrar que todos os setores possibilitam a compra de meia entrada.

Confira a programação completa

10/06 Shemekia Copeland, Dr. John e Taj Mahal 11/06 Dr. John e Buddy Guy 12/06 Nuno Mindelis, Taj Mahal, Buddy Guy e John Mayall 13/06 Shemekia Copeland, John Mayall e Chris Cornell

O Que: Best of Blues Festival

Onde: WTC Golden Hall. Avenida Das Nações Unidas, 12.559. São Paulo, SP

Quando: Entre 10 e 13 de junho

Quanto: De R$ 250 (Setor 8 ) a R$ 1.200 (Setor 1)

Contato: (11) 3055-8000

Como comprar: No site www.livepass.com.br