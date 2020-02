São Paulo ganha um santuário do uísque

No dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, Maurício Porto deu uma prova de seu fascínio pelos uísques para os convidados de um evento promovido no bar Caledonia Whisky & Co, em São Paulo, pelo grupo Beam Suntory.

A companhia fechou o endereço naquela noite para anunciar que um de seus uísques mais conhecidos, o Teacher’s, não será mais engarrafado no Brasil, prática que já soma quarenta anos. A partir de agora ela só vai vender por aqui o destilado 100% importado, indiscutivelmente superior à versão que era despejada no mercado até aqui.

Convidado para esmiuçar a novidade ao lado da especialista Paula Limongi, Porto contou que antes de embarcar para uma de suas viagens para a Escócia, a Meca da bebida, ele incluiu na bagagem uma garrafa do Teacher’s abrasileirado. Seu intuito foi compará-lo com a versão original.

Porto administra o blog Cão Engarrafado, no qual o protagonista é o uísque, em parceria com o amigo Guilherme Valle. No ar há 5 anos, o site remete à célebre frase de Vinicius de Moraes — “o melhor amigo do homem é o uísque; o uísque é o cachorro engarrafado”.

Inaugurado pela dupla em janeiro, o Caledonia Whisky & Co não deixa de ser uma continuidade do blog. “Tanto o site como o bar abordam tudo o que a bebida tangencia”, explica Porto.

Degustação do Caledonia Whisky & Co: novidade em São Paulo Degustação do Caledonia Whisky & Co: novidade em São Paulo

Com decoração clean, o endereço está situado no Baixo Pinheiros — é vizinho de porta do Empório Alto de Pinheiros, o EAP. Comercializa mais de 140 variedades do cobiçado destilado. Uma dose de 25 mililitros de Ballantine’s 12 anos custa R$ 14. Já a mesma quantidade do Macallan Reflexion sai por R$ 700.

Para quem quer aprimorar o repertório são recomendadas as réguas de degustação. A que envolve três single malts de regiões distintas da Escócia, por exemplo, custa R$ 81.

A carta de drinques é composta por clássicos e dez coquetéis autorais, a exemplo do que junta o uísque Glenlivet Founder’s Reserve, vermute de lichia, vinagre de Jerez e sal de vinho (R$ 35).

Para equilibrar o álcool há pedidas como o toast de salmão defumado com mini agrião e manteiga de gengibre (R$ 39) e o sanduíche de pepino com maionese de dill (R$ 24).

Em tempo: Caledonia é como o Império Romano chamava o território que hoje corresponde à Escócia.

Onde: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3031-0840. Ter./sáb. 18h/0h; fecha dom. e seg.