São Paulo ganha um bar especializado no moscow mule

Dá para rechear um parágrafo todo só com bares e restaurantes paulistanos que se apresentam como endereços exclusivos de uma única receita ou ingrediente. Em 2014, o restaurateur Lalo Zanini inaugurou a Tartuferia San Paolo, onde as trufas, em lascas, conserva ou “in natura”, aparecem em praticamente tudo – até em drinques e no pão de queijo. Hoje são três unidades em São Paulo, uma em Curitiba e outra em Goiânia.

No meio do ano passado, entrou em funcionamento a Ginteria, no Itaim, um bar dedicado ao gim com 21 rótulos do destilado marcado pelo zimbro. Em 2014, surgiu a Via Emilia, em Pinheiros, uma piadineria. Em outras palavras, um estabelecimento especializado naquele sanduíche italiano feito no pão bem fininho, a piadina. Aberta em 2016 e já fora de operação, a Prima Bruschetteria, na Vila Madalena, é uma das casas que apostou no antepasto italiano. E há ainda a Queijaria, na Vila Madalena, que dispensa explicações, e uma infinidade de brigaderias, churrerias e por aí vai.

O Mule Mule Muleria abriu as portas em agosto passado. Dos mesmos donos dos bares Caulí, Olívio e Fortunato, a novidade é especializada no moscow mule, aquele coquetel feito com vodca, refrigerante de gengibre e limão-siciliano. No Brasil ele ficou conhecido graças à releitura do bartender Marcelo Serrano, com espuma de gengibre, e às canequinhas de cobre – em geral surrupiadas pela clientela.

Situado na Vila Madalena, o novo endereço serve dez variações do coquetel assinadas pelos bartenders Marcos Félix, Sylas Rocha e Vagner Lima, além de Serrano. Cada variedade ganha uma espuma diferente. O red dragon mule junta saquê, purê de pitaya, xarope de gengibre, limão, cerveja de gengibre e espuma de manga (R$ 25). O mulegroni combina gim, vermute tinto, xarope de gengibre, cerveja de gengibre, laranja maçaricada e espuma de Campari (R$ 25). Já o passion mule leva gim, shrub de maracujá, limão, cerveja de gengibre e espuma de maracujá (R$ 25).

Como a maioria dos estabelecimentos citados aqui, o Mule Mule Muleria presta tributo a um item, mas não fecha o cardápio para outras receitas – o destino trágico das paleterias ensinou que um só produto pode ser uma receita desastrosa. Há coquetéis clássicos como fitzgerald (R$ 25) e old fashioned (R$ 30) e alguns autorais, a exemplo do spasibo, com aguardente de cevada maltada, Carpano Classico, jerez e laranja (R$ 25).

Para mastigar há petiscos como fish and chips (R$ 30) e piroshki, a versão russa do pastel (R$ 26). O arroz com beterraba, queijo de cabra e azeite de ervas é uma das boas opções para quem procura uma refeição propriamente dita (R$ 35).

Onde provar

Mule Mule Muleria – Rua Aspicuelta, 459, Vila Madalena, São Paulo, (11) 3614-9098

Tartuferia San Paolo – Alameda Lorena, 1906, Jardins, São Paulo, (11) 3831-8072. Mais quatro endereços

Ginteria – Rua Amauri, 284, Itaim, São Paulo, (11) 99109-1475

Via Emilia Piadineria – Rua dos Pinheiros, 537, Pinheiros, São Paulo (11) 3062-2437