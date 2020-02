Salão do Automóvel de Genebra é cancelado por causa do coronavírus

Previsto para acontecer entre 5 e 15 de março, o Salão Internacional do Automóvel de Genebra foi cancelado nesta sexta-feira (28), depois que o governo suíço decidiu proibir os grandes atos públicos para impedir a propagação do novo coronavírus.

Decidiu-se proibir os eventos com grande quantidade de público e, “por isso, o Salão do Automóvel não vai acontecer”, tuitou o presidente do governo regional, Antonio Hodgers.

O Salão de Genebra é um dos mais importantes da indústria automobilística e é um dos principais eventos do ano onde as montadoras mostram a novas caras de seus produtos.

Nesta sexta-feira, o número de casos confirmados de coronavírus no mundo chegou a 82 mil, sendo 2.800 mortes.