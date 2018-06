Salah participa de primeiro treino e deve ser titular na estreia do Egito

São Petesburgo – O atacante Mohamed Salah participou nesta quarta-feira de seu primeiro treino coletivo desde a lesão na final da Liga dos Campeões, dando sinais e esperança aos torcedores de que será titular na estreia do Egito na Copa do Mundo, contra o Uruguai, daqui dois dias.

Salah se lesionou na decisão da ‘Champions’ após ser derrubado pelo zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, que agarrou o braço da estrela do Liverpool no lance e o jogou no chão. Com um problema de ligamentos no ombro esquerdo, o craque egípcio quase ficou fora do Mundial, causando comoção mundial.

Autor do gol que devolveu a seleção africana ao principal torneio de futebol do mundo após 28 anos, o atacante trabalhou normalmente com bola e até fez flexões nas atividades do dia, indicando que o processo de recuperação está completo.