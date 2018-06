São Petersburgo – O atacante egípcio Mohamed Salah foi escalado no time titular para a segunda partida da equipe pelo Grupo A da Copa do Mundo, contra a Rússia, em São Petersburgo, nesta terça-feira.

Salah ficou de fora da derrota do Egito por 1 x 0 para o Uruguai no primeiro jogo, pois ainda estava se recuperando de uma lesão no ombro que sofreu na final da Liga dos Campeões, no mês passado. Ele vai substituir Amr Warda na única alteração feita pelo técnico Hector Cuper.