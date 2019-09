Saiba onde será gravada a série de O Senhor dos Anéis

Los Angeles – A Amazon revelou nesta terça-feira, 17, que a série sobre o universo de “O Senhor dos Anéis” será gravada na Nova Zelândia e que a pré-produção do ambicioso projeto já começou.

O país foi o lugar escolhido para as filmagens da trilogia de Peter Jackson, que adaptou para o cinema os livros de J.R.R Tolkien: “A Sociedade do Anel” (2001), “As Duas Torres” (2002) e o “Retorno do Rei” (2003). E também serviu de palco para os três filmes sobre a história de “O Hobbit”: “Uma Jornada Inesperada” (2012)”, “A Desolação de Smaug” (2013) e “A Batalha dos Cinco Exércitos” (2014).

“Enquanto buscávamos a localização onde poderíamos dar vida à beleza da Segunda era da Terra Média, sabíamos que precisávamos encontrar um lugar majestoso, com florestas e montanhas que também são cenários de outras produções de primeira categoria”, disseram hoje os principais produtores da série, J.S. Payne e Patrick McKay.

“Agradecemos muito a todas as pessoas e ao governo da Nova Zelândia, e especialmente de Auckland, por nos apoiarem durante a fase de pré-produção. A grande hospitalidade nos fez sentir como em casa e esperamos aprofundar essa relação nos próximos anos”, disseram os produtores.

Markella Kavenagh e Will Poulter são, até o momento, os dois únicos atores confirmados para o elenco da maior aposta da Amazon no setor. A expectativa da empresa é repetir o sucesso de outras superproduções, como “Game of Thrones”, da “HBO”.