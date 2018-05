Saiba onde estão os banheiros mais limpos dos aeroportos

Como principal correspondente da Casa Branca para a NBC News, com aparições em programas da rede como Today e NBC Nightly News, Hallie Jackson foi elogiada por suas reportagens sobre as primárias republicanas de 2016 e a ascensão de Donald Trump. Antes de ingressar na frente política, Jackson trabalhou em vários mercados locais, como Los Angeles e Hartford Conn.

Seu trabalho atual transformou Jackson, que adora viajar, em uma verdadeira passageira frequente; ela voou 250.000 milhas no ano passado, seguindo o presidente dos EUA pelo mundo afora, da Arábia Saudita a Pequim. Sua companhia aérea favorita é a Delta Air Lines, que tem muitos voos saindo da base de operações dela, Washington, mas ela não consegue ser tão fiel quanto gostaria. “Se eu tiver que estar em determinado lugar dentro de quatro horas, preciso pegar o próximo voo, seja da American, da Southwest ou de qualquer outra companhia”, diz Jackson.

O melhor banheiro em um aeroporto sempre está no mesmo lugar.

Quando você estiver saindo de um voo, pule o banheiro perto dos portões e vá direto para o que está no setor de bagagens, que sempre está mais limpo e nunca tem fila. Todo mundo vai para o primeiro banheiro disponível depois de sair do avião; ninguém espera caminhar mais quatro corredores para chegar ao banheiro que fica perto das esteiras de bagagens. E a higiene sempre faz a diferença.

Apaixonada por viajar sozinha, Hallie tem dois conselhos para encorajar outras mulheres a viajar sem companhia.

Comecei a viajar sozinha porque tenho horários de trabalho e dias de folga esquisitos. Muitas vezes, só sei que terei férias em cima da hora. A maioria das pessoas não tem esse tipo de flexibilidade. Em primeiro lugar, não é estranho sair para jantar e não levar um livro. Basta apreciar a comida e prestar atenção ao vinho. Não tenha medo de parecer esquisita.

Em segundo lugar, certifique-se de que todos os seus aparelhos tecnológicos estejam carregados, porque você não poderá pedir emprestado o telefone de alguém se você se perder. Você precisará do Google Maps.

O melhor lugar para viajar sozinha é a Ásia.

Depois da visita presidencial à Ásia, passei algumas semanas lá por conta própria. Visitei Kyoto e viajei pelo Japão sozinha. Foi uma experiência muito interessante. Eu me senti muito segura lá, na condição de ser uma mulher viajando sozinha, e acho que é preciso estar sempre consciente disso. Quando estive em Kyoto, fui a um bar de saquê do qual eu tinha ouvido falar, pertencente a um expatriado israelense. Eu não sabia ao certo como seria o clima do lugar em uma noite de sexta-feira, mas no fim das contas só estávamos eu, um cliente japonês assíduo e o dono. Você meio que engole em seco e pensa: ’OK, estou aqui, estou sozinha e posso muito bem conversar com você’. No começo, ele foi um pouco rude, mas no final da noite eu tinha conseguido conquistá-lo por minha capacidade de experimentar qualquer tipo de coisa.