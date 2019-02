Saiba mais sobre os poderes nutritivos da pera

São Paulo – A garantia é milenar e vem dos chineses. Segundo a medicina oriental, a pera faz milagres pelo nosso organismo. Para a mulher, ela ameniza transtornos, como o inchaço no período pré-menstrual, porque é rica em potássio: por exemplo, uma Pera Americana USA Pears de tamanho médio oferece 210 mg do mineral, que ajuda a eliminar o excesso de líquido no corpo. Esse nutriente também previne as cãibras, fazendo da fruta uma forte aliada dos esportistas.

Embora o potássio seja facilmente perdido por meio da transpiração, do estilo de vida ativo e da atividade física, ele é necessário para manter os batimentos cardíacos, a contração muscular, a transmissão nervosa e o metabolismo de carboidratos e proteínas. A nutricionista e culinarista Cinthya Maggi dá uma dica para quem pratica esporte: “Para quem faz atividade física, a pera americana promove a rápida renovação de energia, especialmente após exercícios intensos. A perda de potássio pela desidratação ou sudorese durante as atividades físicas deve ser reposta pelo consumo de frutas, verduras e legumes frescos que contenham um alto teor de potássio e são ricas em potássio.”

De acordo com Cinthya Maggi, os benefícios dessa fruta vão muito além do potássio. “A pera americana é rica em fibras, auxiliares na prevenção de doenças como a constipação intestinal e o câncer de intestino. Dados do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos apontam que cerca de 30% dos casos da doença no Brasil estão relacionados à má alimentação. As doenças cardiovasculares e o diabetes também fazem parte desse quadro. Dietas pobres em fibras e com alto teor de gorduras, especialmente as saturadas e colesterol, estão associadas a essas enfermidades. A boa notícia é que uma pera de tamanho médio, contém cerca de 6 g de fibras, sendo que grande parte está na casca. Portanto, utilize a casca da pera em suas receitas ou in natura, sempre que possível.”

A pera americana também é fonte de pectina, fibra solúvel que ajuda na redução do colesterol total. E sabe quanto de gordura? Menos de 1 grama de gordura e apenas 98 calorias.

As peras também possuem boa concentração de vitamina C, importante antioxidante, que impede os danos causados pelos radicais livres, estimula a cicatrização de cortes e feridas, e auxilia no combate a uma série de doenças infecciosas.

Além de ser um saboroso alimento in natura, a fruta é um versátil ingrediente para receitas que vão desde pratos requintados até sobremesas irresistíveis.

Conteúdo de uma pera média, de 166 gramas