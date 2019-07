Saiba como preparar sua sala de jantar para um evento elegante em casa

Cinthia Dilser, do Viva Decora

Por Cinthia Dilser, do Viva Decora

Receber os amigos em casa pode ser a maior descontração. Afinal, quem não gosta de relaxar e se permitir viver momentos descontraídos junto daqueles com quem se identifica e ama?

Agora, de vez em quando, também é bom fazer uma coisa diferente, receber as pessoas com mais classe e formalidade. Cada ocasião pede um arranjo diferente das coisas. Você saberia preparar sua sala de jantar para isso?

Sala de Jantar Sala de Jantar

Por que é tão importante abrir a casa para os amigos

O ser humano não nasceu para ficar sozinho. Muitos cientistas defende que os homens são seres sociais. Então, seria muito bom buscar formas, no dia a dia, de interagir com outras pessoas, e não só na rua, mas dentro de casa também.

Uma boa relação familiar e de amizade pede momentos de união, o pode acontecer na hora das refeições. Que tal marcar um almoço ou um jantar com todos?

No geral, confraternizações como estas costumam ser bem descontraídas e informais. Agora, há ocasiões que pedem certa formalidade e uma decoração mais caprichada e sofisticada.

Por exemplo, um noivado em casa, uma comemoração de formatura, e muito mais. Daí, nessas situações, entram as regras de etiqueta e das boas maneiras. E por que tudo isso? Para receber bem.

Não é bom receber as pessoas em casa? Então, demonstre isso. Monte um cenário condizente com o momento. Sendo a celebração mesmo muito especial, faça valer a pena. Decore sua casa com as coisas mais bonitas que tiver.

Encha os olhos dos observadores com muitos atrativos. E não se esqueça de chamar a atenção para a mesa de jantar – local onde serão oferecidas as comidas e bebidas para os convidados.

Sala de jantar com papel de parede Sala de jantar com papel de parede

Quais ambientes da casa preparar para receber os amigos

Todo mundo sabe que nenhuma comemoração pode passar em branco sem bebidas e comidas – do contrário, não teria a mesma graça, claro. As pessoas gostam de se reunir com o pretexto de realizarem uma refeição juntas.

Isso aproxima a família e os amigos nas datas mais importantes – como aniversários, festas de fim de ano, e mais. Então, entende-se que a mesa de jantar acaba, inevitavelmente, sendo o centro das atenções.

Você pode arrumar toda a sua casa visando receber melhor os convidados. Mas, sem dúvidas, deverá dar uma atenção maior à zona da sala de jantar.

Isso inclui não só o conjunto de mesa e cadeiras, mas tudo ao redor – paredes, aparador, buffet , carrinho auxiliar, entre outros elementos. Acompanhe as dicas para saber como transformar estes locais para as ocasiões mais elegantes.

Sala de Jantar Sala de Jantar

O que mudar na sala de jantar para receber os amigos

O primeiro detalhe que você precisa melhorar para receber os convidados na sala de jantar é a iluminação. Para este momento, não poupe energia elétrica.

Abra as janelas, acenda velas, fitas de LED ou algo mais. Garanta que as pessoas possam enxergar os seus pratos e também umas às outras. Só cuide com os ofuscamentos.

Depois, avalie os móveis existentes no ambiente. Tem assentos suficientes para todos? E o espaço de circulação envolta da mesa está bom? Talvez seja preciso girar alguma peça ou subtrair outra, momentaneamente, para gerar mais espaço.

Sala de Jantar Sala de Jantar

Se há um tapete embaixo da mesa que possa fazer as pessoas tropeçar, remova-o do local. E quanto às bancadas? Haverá espaço suficiente para servir todas as suas comidas e bebidas?

Você pode remanejar poltronas da sala de estar e posicioná-las nas extremidades da mesa de jantar e deixar as cadeiras tradicionais no centro, umas de frente para outras. Ou, ao contrário, esconder as cadeiras que estiverem sobrando em outro cômodo da casa.

Também retirar a decoração do dia-a-dia dos balcões ao redor da mesa e reservar estas áreas caso deseje expor nelas, no momento da refeição, todas as travessas de alimentos.

Salas de jantar Salas de jantar

Deixe a mesa de jantar livre apenas para os jogos de pratos, copos e talheres. Ademais, só alguns elementos decorativos. De resto, nada mais.

Se faltar lugar, pode criar uma segunda zona de refeições no balcão da cozinha ou na varanda gourmet, por exemplo – não é o ideal, mas é o que se pode fazer. Uma segunda opção seria mudar o cardápio, permitindo que as pessoas possam permanecer sentadas na sala de estar.

Sala de jantar Sala de jantar

Como receber com elegância os amigos na sala de jantar

Agora, se você resolveu servir mesmo uma refeição tradicional, com pratos quentes, na sala de jantar, eis o que se pode fazer.

Primeiro, definir se a ocasião pede uma toalha de mesa refinada ou um combinado de sousplat mais prato principal e prato de entrada.

Segundo, quanto aos conjuntos de louças, talheres, copos e taças, tire para fora de sua cristaleira o que houver de melhor. Então, pense no centro de mesa.

Sala de jantar Sala de jantar

Na hora de posicionar os objetos sobre a mesa de jantar, siga a seguinte regra:

– pratos posicionados rigorosamente frente à posição das cadeiras;

– à direita de cada prato, na sequência, faca de mesa, faca de peixe e colher de sopa;

– à esquerda de cada prato, na sequência, garfo de mesa, garfo de peixe e porta guardanapo;

– em frente de cada prato, na sequência, faca de sobremesa, garfo de sobremesa e colher de sobremesa;

– em frente, mais à direita de cada prato, na sequência, taça de água, taça de vinho ou de champanhe;

– em frente, mais à esquerda de cada prato, na sequência, prato de pão e faca de pão.

Claro que, por se tratar de uma reunião em casa, você pode optar por subtrair um ou mais itens desta lista – fica ao seu critério.

Mas é interessante arrumar a mesa do modo como foi sugerido – é mais sofisticado. Já para o centro da mesa, há várias boas opções de decoração. Observe as imagens apresentadas neste texto. Nos exemplos, vê-se, principalmente, o uso de vasos de plantas. O que acha?

Agora, depois de tantas informações, é possível que você já saiba como promover uma recepção elegante para os seus amigos em casa. Inspire-se nos exemplos e apronte sua sala de jantar para a ocasião.

Estas dicas de decoração de sala de jantar foram criadas pela equipe Viva Decora.