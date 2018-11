Saiba como deixar seu banheiro mais limpo e bem decorado

O banheiro é um ambiente importante para o bom funcionamento de qualquer casa, mas, sem tomar alguns cuidados, o cômodo pode apresentar alguns aromas pouco convidativos. Para resolver o problema, é preciso saber a causa desse incômodo.

Para começar, mantenha sempre a manutenção dos encanamentos em ordem. Além disso, busque meios de renovar o ar do cômodo. Constantemente úmido, o toalete nem sempre foi projetado para ter uma boa ventilação.

Escovas de dente e de cabelo antigas também podem conter resíduos causadores de mau cheiro. Esses objetos precisam ser trocados com certa regularidade.

Por fim, um tema delicado: o vaso sanitário. A peça deve ser sempre o foco principal da limpeza. Durante o processo, é necessário revisar a vedação entre o fundo dela e o piso. Se estiver mesmo desgastada, odores do próprio esgoto podem se alastrar pelo cômodo.

Nas proximidades do vaso, há ainda o ralo. Dentro dele, há um cano curvo que os arquitetos e engenheiros chamam de sifão. O objetivo dessa peça é reter um pouco a água, para que o mau cheiro dos resíduos não volte pelo encanamento. Se a pia e o chuveiro do seu banheiro forem pouco usados, esse líquido pode evaporar e o banheiro, consequentemente, ficar mal cheiroso.

Como deixar o banheiro bem cheiroso

Para deixar o banheiro da sua casa sempre bem cheiroso, uma limpeza rotineira é fundamental. Ela pode ser feita com ajuda de água e detergente. A mesma mistura deve ser usada para limpar vidros e espelhos. Nesse caso, os limpa-vidros também são uma opção.

A cada sete ou quinze dias, é aconselhável fazer uma limpeza mais criteriosa. Analise com atenção alguns lugares que sempre acumulam sujeira, como em volta das torneiras.

As paredes e o ralo do chuveiro também acumulam resíduos. Esses pontos devem ser limpos com sabão, sapólio, água sanitária e desinfetante. Se algum revestimento for feito em granito ou mármore, só use detergente neutro.

Para desentupir um encanamento tomado de sujeira, gordura e odores, soda cáustica e água fervente podem ser necessárias. Outra ideia é despejar pelo ralo uma mistura de bicarbonato e vinagre. Depois de alguns minutos, o que estiver obstruindo a passagem da água deverá sair.

Além disso, para deixar o banheiro mais cheiroso, você pode recorrer a velas perfumadas, incensos e aromatizadores em spray. Os difusores de ambiente estão na moda e há também as pastilhas aromáticas, que podem ser diluídas dentro do vaso ou em um borrifador com água. Elas são feitas artesanalmente por meio de uma mistura bem simples, com bicarbonato, suco de limão, vinagre de álcool e óleo essencial.

Como melhorar a decoração do banheiro

Além de deixar seu banheiro limpo e livre de maus cheiros, você pode deixá-lo mais aconchegante ao caprichar em uma boa decoração. Você pode usar nichos, cestos e caixas organizadoras para guardar os objetos de beleza e higiene pessoal. Também pode usar saboneteira, porta-algodão, porta papel higiênico e toalheiro personalizado, além de vasos com plantas, quadros e espelhos variados.

Estas dicas de decoração de banheiro foram criadas pela equipe Viva Decora.