SAG Awards 2019: Veja a lista completa de vencedores

O elenco do filme “Pantera Negra”, Glenn Close e Rami Malek foram os grandes vencedores do prêmio do Sindicato dos Atores (SAG) no domingo à noite, considerado uma prévia do Oscar.

O filme sobre o super-herói africano da Marvel, maior bilheteria mundial em 2018, venceu a categoria de melhor elenco ao superar “Nasce uma Estrela”, “Infiltrado na Klan”, “Bohemian Rhapsody” e “Podres de Ricos”.

O filme também venceu na categoria melhor elenco de dublês em filme.

Nas categorias individuais, o SAG confirmou em grande parte a premiação do Globo de Ouro.

Rami Malek venceu na categoria melhor ator por sua interpretação de Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody”, enquanto Glenn Close levou a estatueta por seu papel no filme “A Esposa”. Ambos passam a ser considerados favoritos para o Oscar.

“Roma”, do diretor mexicano Alfonso Cuarón, um dos grandes filmes da temporada, não recebeu nenhuma indicação no SAG.

Nas categorias coadjuvantes, os vencedores foram Mahershala Ali por “Green Book: O Guia” e Emily Blunto por “Um Lugar Silencioso”.

Nas categorias de TV, a grande vencedora foi a série de comédia “The Marvelous Mrs Maisel”, com três prêmios: melhor ator (Tony Shalhoub), melhor atriz (Rachel Brosnahan) e melhor elenco.

Nas categorias para séries dramáticas, Sandra Oh foi considerada a melhor atriz por “Klling Eve”, enquanto Jason Bateman recebeu a estatueta por “Ozark”.

O prêmio de melhor elenco de série dramática foi vencido por “This Is Us”.

Lista de vencedores do SAG:

CINEMA

Melhor elenco: “Pantera Negra”

Melhor ator: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Melhor atriz: Glenn Close, “A Esposa”

Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali, “Green Book: O Guia”

Melhor atriz coadjuvante: Emily Blunt, “Um Lugar Silencioso”

Melhor elenco de dublês: “Pantera Negra”

TV

Melhor elenco, drama: “This Is Us”

Melhor elenco, comédia: “The Marvelous Mrs Maisel”

Melhor ator, drama: Jason Bateman, “Ozark”

Melhor atriz, drama: Sandra Oh, “Killing Eve”

Melhor ator, comédia: Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs Maisel”

Melhor atriz, comédia: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs Maisel”

Melhor ator, filme para TV ou minissérie: Darren Criss, “American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace”

Melhor atriz, filme para TV ou minissérie: Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”