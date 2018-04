Ruas de loteamento nos EUA têm nomes inspirados em Game of Thrones

São Paulo — Isso é o que acontece quando uma a paixão de alguém por uma série ultrapassa a esfera pessoal e alcança a esfera profissional: uma engenheira em Idaho, nos Estados Unidos, identificou as ruas de um loteamento com nomes de personagens de Game of Thrones.

“Meu supervisor me deixou pirar nessa área, então eu pirei”, disse Jennel Hall, engenheira responsável pela nomeação das ruas, ao site da empresa B&A Engineers, Inc., que construiu as casas. “Agora, meu chefe me recomenda seguir alguns temas, mas eu ainda vou dar uma escapada para temas nerds de vez em quando”.

Os nomes foram submetidos pela empresa a um comitê. Entre as sugestões aprovadas estão Arya Place, avenida Greyjoy, avenida Jorah, Podrick Way, rua Sansa e quadra Tyrion. Por outro lado, avenida Baelish, rua Bronn, estrada Davos, estrada Drogo, Lannister Way, rua Oberyn, rua Stark e rua Tarth não foram aprovados.

Jennel ainda homenageou a série Firefly em algumas vias.