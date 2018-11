Roupas, comida, cosméticos e bebidas: confira ofertas da Black Friday

São Paulo – A Black Friday já começou, e são tantas campanhas de desconto que é fácil se perder. Se você quer aproveitar os preços mais baixos, não se desespere: detalhamos as campanhas dos principais sites para você!

É importante pesquisar e comparar preços, mas a dica é não demorar muito para realizar a compra caso se depare com aquele descontão: a maioria dos comércios eletrônicos tem estoques limitados para as ofertas.

Confira abaixo algumas ofertas em destaque, divididas por categoria:

Bebidas

–

Nas unidades Extra do estado de São Paulo, todos os vinhos estão com 40% de desconto. Entre as ofertas de destaque na categoria de cervejas, estão Amstel lata 269 ml, que sai de 2,59 reais por 1,49 reais; e Budweiser lata 269 ml, que sai de 2,99 reais por 1,89 real. Já a Eisenbahn Sleek 350 ml sai de 3,89 reais por 2,28 reais.

Nas unidades Pão de Açúcar do estado de São Paulo, todos os gins e vinhos terão 50% de desconto. Já o preço do Whisky Jack Daniels (1 litro) cai de 144,90 reais por 99,90 reais. A cerveja Stella Artois (275ml) sai de 4,19 reais por 2,79 reais.

Livros

Box Fernando Pessoa Box Fernando Pessoa

O Submarino terá descontos de até 80% em alguns departamentos, como livros.

A Saraiva preparou ofertas especiais para livros nacionais e importados e filmes. A ação é válida até o dia 27 e em algumas lojas as ofertas são únicas. Todos os produtos estarão identificados com o selo da promoção. Na compra de livros, os clientes Plus ganham cinco pontos a cada real gasto. As compras podem ser parceladas em 15 vezes sem juros no cartão da rede e em 10 vezes nos demais cartões. Entre os destaques, está o box com três obras do escritor Fernando Pessoa, que sai de 129,90 reais por 36,90 reais.

Cosméticos

Deo Parfum Natura Homem essence Deo Parfum Natura Homem essence

A Natura vai oferecer descontos que podem chegar a 50% em todos os seus canais de venda: varejo (lojas próprias e franquias Aqui tem Natura), venda direta e online. No Rede Natura, as promoções vão até o dia 30. As consultoras de beleza, as franquias Aqui Tem Natura e as lojas próprias da marca farão promoções até o dia 26. No site, entre as promoções, está o Natura Homem, que sai de 124,90 reais por 62,45 reais. Já o batom líquido Matific Una sai de 48,90 reais por 24,40 reais. A polpa hidratante para mãos Ekos Castanha 40g passa de 22,50 reais por 11,20 reais.

A Sephora oferece descontos que chegam a até 70% em produtos selecionados até o dia 25, tanto em lojas físicas e site, onde os preços dos produtos selecionados estão, no mínimo, 15% mais baixos. Nas pop up stores, todos os itens estarão disponíveis com 15% de desconto. As mais recentes aberturas de quiosques – em Santos e no Shopping Villa Lobos, em São Paulo – oferecem ofertas no final de semana. Todos os descontos são válidos enquanto durarem os estoques. As cores e os produtos podem variar de loja para loja.

Comidas

Bibsfihas carne, calabresa e frango Bibsfihas carne, calabresa e frango

O iFood terá ofertas inéditas com refeições de diferentes culinárias por 1,99 real, das 11h à meia noite. O aplicativo também oferece uma lista com descontos de até 50%, que segue até o fim do mês. Um exemplo de produto que será o combo de 10 esfihas do Habib´s nos sabores carne, frango ou calabresa.

A rede especializada em cookies e guloseimas americanas Mr. Cheney irá oferecer nesta sexta-feira 50% de desconto em sua sobremesa brownie. Basta comparecer a qualquer unidade Mr. Cheney e aproveitar as opções

Nas lojas em shopping centers da Jin Jin, na compra de 1 temaki Jin Jin de salmão, salmão grelhado, califórnia ou ceviche, o cliente leva outro de mesmo sabor de graça. Todas as unidades da rede participam da promoção.

Em restaurantes do Habib´s localizados em shoppings de todo o Brasil, durante o dia inteiro as luzes vão piscar em determinados momentos. A cada apagar de luzes, o cardápio vai ganhar ofertas exclusivas. Entre elas: Bib’s Chicken Crispy + bebida 300 ml por 9,90 reais; estrogonofe + bebida 300 ml por 9,90 reais; combo com beirute (de rosbife ou frango crocante) + batata pequena + bebida 300 ml por 19,90 reais. As promoções são exclusivas para esta sexta-feira, apenas nas unidades denominadas “fast” e localizadas nas praças de alimentação de shoppings.

Até o dia 25, a Kopenhagen dá até 40% de desconto em todos os produtos das linhas de Tabletes 90 gramas e 100 gramas, Keep Kop 100g e 120g e Mil Delícias, em todas as lojas da marca.

Já o Ragazzo irá oferecer o combo com um sanduíche de Crispy Filé + suco ou refri de 300 ml + uma batata frita 100 gramas por 9,90 reais. A promoção é válida para esta sexta-feira e exclusiva para as unidades localizadas nos shoppings da capital paulista. Os restaurantes participantes podem ser consultados no site.

Roupas e acessórios

Tênis Adidas Advantage Tênis Adidas Advantage

O eBay, um dos maiores marketplaces do mundo, oferece artigos de moda com descontos de até 70% e frete grátis até segunda-feira (26).

Na Shoestock, todos os calçados e acessórios estão sendo vendidos pela metade do preço. Já na Netshoes, que vende roupas, calçados e acessórios para crianças e adultos,milhares de produtos identificados com o selo do evento estão com até 80% de desconto. A mesma campanha é praticada pela Zattini.

A rede de roupas e acessórios esportivos Centauro vende peças de vestuário feminino de marcas como a Vestem com até 50% de desconto, bonés New Era com preços até 60% menores e mochilas com até R$ 40% de desconto. Entre as promoções de destaque estão os tênis Asics Nimbus 20 de 799,99 reais por 599,99 reais e Adidas Advantage de 199,99 reais por 149,99 reais. Já camisas oficiais de times internacionais de futebol, como Alemanha, Bélgica e Bayern de Munique, passam de 249,99 reais por 129,99 reais. O valor da bicicleta Mountain Bike South caiu de 1.199,99 reais por 999,99 reais.

No site da Duloren, 200 produtos terão até 70% de desconto. Além das tradicionais lingeries, também haverá desconto em body, cropped e baby-doll.

Casa

Fogão Fogão

O Madeira Madeira, e-commerce de produtos para casa, oferece descontos em produtos específicos que levam o selo da campanha. Nesta sexta-feira, os produtos mais procurados pelos clientes baixam de preço e os descontos vão até 80%. É possível parcelar as compras em até 12 vezes sem juros sem parcela mínima. Uma das promoções que o consumidor encontra no site é o fogão de 5 bocas com acendimento automático, que passa de 1.775,84 reais por 845,90 reais.

Crianças

Barbie Passeio com Cachorrinho Barbie Passeio com Cachorrinho

Na RiHappy, os descontos são de até 70% nas principais categorias do mercado de brinquedos em todas as lojas físicas e site até domingo (25). Diversas lojas por todo país abrirão mais cedo para atender os clientes e as marcas Mundo Ri Happy, PBKIDS e Ri Happy Baby, especializada no segmento de bebês, também participam das ofertas. A Barbie Passeio Cachorrinho sai de 139,99 reais por 79,80 reais, enquanto o preço de bonecos da Liga da Justiça cai de 64,99 reais para 37,99 reais.

Entretenimento

A Ingresso Rápido, marketplace de tickets, oferecerá descontos até 90% para espetáculos, shows, peças e entretenimento infantil.