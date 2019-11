Rótulos com a grife Louis Vuitton

O sobrenome já diz quase tudo. François-Louis Vuitton é tataraneto do fundador da icônica grife de malas e bolsas. Ele esteve no Brasil em novembro para apresentar sua coleção de vinhos.

Desenvolvida com o respaldo de Patrick e Jacques Bouey, da Maison Bouey, ela é composta por dez rótulos “cuvée privé”, elaborados por grandes nomes de Saint-Émilion e da região de Bordeaux.

As vendas no Brasil estão a cargo da importadora Tag Luxury Brands, que inicialmente irá comercializar apenas três rótulos da incensada coleção. É o caso do Château Cadet-Bon 2014 Grand Cru Classé Saint-Émilion, do Château Faugères 2014 Grand Cru Classé Saint-Émilion e do Château La Gaffelière 2012 Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion.

Custam R$ 2.500 cada, o preço de um acessório básico na Louis Vuitton. tagluxurybrands.com.br