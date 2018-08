Ronaldo Nazário está hospitalizado em Ibiza com pneumonia, diz jornal

Ibiza – O ex-atacante da seleção brasileira de futebol Ronaldo Nazário está hospitalizado em Ibiza, recuperando-se de uma pneumonia, informou a mídia local no domingo.

O jornal Diário de Ibiza disse que o bicampeão vencedor da Bola de Ouro e vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2002 está atualmente na unidade de terapia intensiva do hospital privado Policlínica Nuestra Señora del Rosario, na ilha espanhola, tendo sido levado a um hospital público da ilha na noite de sexta-feira.

Fontes disseram ao Diario de Ibiza que Ronaldo estava se recuperando bem. O hospital não pôde ser contactado imediatamente pela Reuters para comentar.

Ronaldo, que estava de férias em Ibiza quando adoeceu, aposentou-se do futebol em 2011, após uma carreira de enorme sucesso, que incluiu passagens pelo PSV Eindhoven, Barcelona, ​​Inter de Milão, Milan, Corinthians e Cruzeiro, além do Real Madrid, onde ele é um embaixador do clube.

Ele ganhou dois títulos da Liga com o Real, a Taça Uefa com a Inter de Milão e levantou a Copa do Mundo em 1994 e 2002 com o Brasil, chegando também à final do torneio em 1998.

Ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo em 1997 e 2002.

(Por Richard Martin)