Ronaldo defende Neymar de críticas por simulações de faltas

Sochi – O ex-atacante brasileiro Ronaldo defendeu Neymar nesta quarta-feira e fez críticas a analistas e ex-jogadores que têm condenado supostas simulações do camisa 10 da seleção brasileira, mas ignoram exageros de outros jogadores.

Neymar foi criticado, especialmente no Reino Unido, por simular faltas, rolar em campo e exagerar em suas quedas.

O técnico mexicano, Juan Carlos Osorio, classificou a atuação do brasileiro como “palhaçada”, e os ex-jogadores Alan Shearer, Pat Nevin, Peter Schmeichel e Eric Cantona estão entre os que criticaram o suposto teatro de Neymar durante os quatro primeiros jogos do Brasil no Mundial.

Mas Ronaldo disse que Neymar – que é um dos jogadores que mais sofre faltas na Copa do Mundo – precisa de mais proteção.

“Há muitas maneiras de ver o futebol e interpretá-lo”, disse Ronaldo a repórteres.

“Eu sou contra todas essas opiniões (sobre simulações de Neymar). Eu acho que o Neymar usa de maneira muito inteligente a sua mobilidade para se defender de todas as pancadas que leva durante o jogo. Acho que os árbitros têm sido pouco protetores com ele.”

“Eu era alvo de jogadas violentas repetidamente e me sentia injustiçado. Essas críticas são bobagens”, acrescentou.

Os comentários de Ronaldo ocorrem num momento em que torcedores e críticos esportivos, muitos deles brasileiros, criticam o que viram como simulações de jogadores ingleses em sua vitória sobre a Colômbia.

Brasileiros que viram Jordan Henderson cair com a mão no rosto após ser atingido sob o queixo e Harry Maguire mergulhando na área sem ser tocado cobraram que o mesmo critério rígido usado para julgar Neymar seja aplicado aos ingleses.

O técnico da Colômbia, José Pekerman, também acusou os jogadores ingleses de caírem muito facilmente em busca de faltas.

O técnico do Manchester United, José Mourinho, criticou Maguire, “normalmente um cara muito honesto… por mergulhar na área”.

“As pessoas estão se concentrando em Neymar, mas se fosse apenas Neymar, eu ficaria feliz, mas não é só Neymar”, disse Mourinho ao Russia Today, após a vitória da Inglaterra.