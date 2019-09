Romero Britto vai à praia: artista lança parceria com Shorts Co

Romero Britto, o mais controverso dos artistas brasileiros, tornou-se uma máquina de licenciamentos. No seu site oficial, constam anúncios de parcerias com Volvo, Absolut e Evian. No link para seu e-commerce estão à venda de mamadeiras a coleiras de cachorro, de bonecos da Disney a uma versão do jogo Monopólio. Tudo com suas estampas coloridas e repletas de corações. Impossível confundi-las.

Pois eis que Britto, o artista dos cifrões, acaba de assinar mais um contrato de licenciamento, que EXAME antecipa com exclusividade. Desta vez, a parceria será com a marca paulista Shorts Co, de calções de banho masculinos. Serão dez modelos de shorts by Romero Britto, disponíveis nas nove lojas da marca. O lançamento será em novembro.

“Romero é um artista admirado lá fora, mas no Brasil tem a imagem desgastada”, afirma Michel Lassner, um dos dois sócios da Shorts Co. “Por isso não vemos muitos produtos com as estampas dele por aqui. Isso fará com que nossos shorts sejam ainda mais procurados. Além disso, a fama dele no exterior vai de encontro com nossos planos de internacionalização da marca.”

Uma marca global

Michel e seu sócio, Alexandre Reitzfeld, participam de feiras internacionais do setor têxtil e contam com um representante na Alemanha e outro nos Estados Unidos. Seus produtos são distribuídos para 13 países, como Itália, França, Alemanha e Estados Unidos, por meio de 20 representantes.

Este ano, eles pretendiam ter entrado com a marca na Arábia Saudita, junto a um parceiro local. “Por questões burocráticas de exportação e importação, perdemos o prazo, mas já estamos nos preparando para fazer isso em 2020”, diz Lassner. “Nosso parceiro lá tem também escritórios em Dubai e no Bahrein, onde também estaremos presentes.”

A Shorts Co foi criada por Lassner e Reizfeld em 2013. Os dois se conheceram na faculdade de engenharia e, depois de trabalhar alguns anos na área, resolveram empreender. A inspiração veio em uma viagem às praias da Europa. “Percebi que todos os homens usavam shorts, muitos estampados”, conta Lassner. “No Brasil, naquele momento, só havia sunga ou bermudão de surfe nas lojas. Vi que havia um nicho ali.”

De lá para cá, a marca cresceu. No ano passado, faturou cerca de R$ 10 milhões. Para este ano, a expectativa é fechar com um crescimento de 20%. As exportações representam uma fração pequena desse resultado. “Com os lojistas estrangeiros, fazemos uma entrega door to door, com frete aéreo, o que quadruplica nosso custo. É uma estratégia de mercado enquanto ainda estamos construindo a imagem da marca lá fora e a quantidade de pedidos é pequena. Quando o volume aumentar, poderemos despachar as peças em containers e rentabilizar a operação.”

A parceria com Romero

Este ano, em uma feita do setor na França, os sócios da Shorts Co conheceram a cantora e influencer Luisa Sonza, que tem uma collab com a marca de beachwear feminina La Sirène. “Luisa ajudou no contato com Romero para o lançamento de uma coleção de biquínis com a La Sirène”, diz Lassner. “A ideia era também lançar uma série voltada para o púbico masculino. Como a La Sirène só tem produtos femininos, fomos apresentados.”

Os shorts by Romero Britto serão fabricado em tecido nobre, de secagem rápida, e aviamentos de primeira linha. A adaptação das estampas para o tecido deu certo trabalho, segundo os sócios, já que os desenhos de Britto geralmente são grandes.

A ideia é lançar as peças em parceria apenas para este verão – “para virar desejo mesmo”, diz Lassner. Inicialmente serão produzidas apenas 400 peças, vendida a R$ 369 cada. A Shorts Co vai pagar royalties, e a parceria prevê depois a venda dos produtos no exterior – e essa é a grande aposta da marca. “Imagine que o Romero é aquele cara convidado para toar chá com o príncipe Charles no palácio de Buckingham. Nem o Bolsonaro tem esse tratamento.”

Por falar em Bolsonaro, Romero Britto foi nomeado pelo atual governo como embaixador do turismo brasileiro no exterior, ao lado do apresentador Ratinho e do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Britto mora em Miami e, como lembrou Lassner, tem lá um público cativo. Em breve, talvez seja visto também nas areias de South Beach, a praia local mais badalada. Pelo menos nas estampas dos biquínis e bermudas.