“Roma” faz história e leva Oscar de melhor filme estrangeiro

Los Angeles – “Roma”, de Alfonso Cuarón, venceu neste domingo o Oscar de melhor filme estrangeiro, tornando-se assim a primeira produção mexicana a ficar com a estatueta dourada nessa categoria.

As rivais de “Roma” eram “Cafarnaum” (Líbano), “Guerra Fria” (Polônia), “A Sombra do Passado”(Alemanha) e “Shoplifters” (Japão).

O encarregado de entregar o Óscar foi Javier Bardem, que fez o seu discurso completamente em espanhol.

“Não há fronteiras nem muros que freiem o engenho e o talento”, disse o ator espanhol no palco do Teatro Dolby. “Em cada região do mundo há histórias que nos comovem e nesta edição comemoramos a excelência e a importância da cultura e do idioma de diferentes países”, acrescentou.

Cuarón recebeu a estatueta dourada e provocou risos no auditório ao explicar que cresceu vendo filmes estrangeiros como “Cidadão Kane”, “Tubarão” ou “O Poderoso Chefão”. EFE