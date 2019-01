“Roma” e “A Favorita” recebem o maior número de indicações ao Oscar

Los Angeles – Os filmes “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón, e “A Favorita”, do grego Yorgos Lanthimos, partem como os principais favoritos da 91ª edição da premiação do Oscar com dez indicações cada uma, informou nesta terça-feira a Academia de Hollywood.

A estatueta de melhor filme será disputada entre “Infiltrado na Klan”, “Pantera Negra”, “Bohemian Rhapsody”, “A Favorita”, “Green Book – o Guia”, “Vice”, “Roma” e “Nasce uma Estrela”.

As candidaturas de “Roma” são para melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor filme de língua não inglesa, melhor fotografia, melhor roteiro, melhor design de produção, melhor edição de som e melhor mixagem de som.

Esta é a primeira vez que um filme em idioma espanhol (e mixteco) é indicado ao Oscar mais importante, o de melhor filme. Antes de “Roma”, nove filmes estrangeiros – entre eles “O Carteiro e o Poeta”, “Z” e “A Vida é Bela”- foram indicados ao prêmio de melhor filme, mas nenhum deles conseguiu a estatueta.