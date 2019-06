Rolling Stones retomam turnê após cirurgia de Mick Jagger

Os Rolling Stones se preparam nesta sexta-feira (21) para retomar sua turnê na América do Norte, adiada há alguns meses para que seu vocalista, Mick Jagger, se submetesse a uma cirurgia cardíaca.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da banda, Jagger apareceu tocando guitarra durante um ensaio para o show desta sexta à noite, no estádio Soldier Field, em Chicago, primeira data da parte final da turnê “No Filter”.

Essa parte da turnê, que inclui 17 apresentações nos Estados Unidos e no Canadá, estava prevista para os meses de abril, maio e junho, mas em abril a banda anunciou o adiamento para que Jagger, aos 75 anos, fizesse um tratamento médico.

O grupo se apresentará mais uma vez no Soldier Field, na terça-feira (25), e depois partirá para Ontário, Canadá, onde fará um show no dia 29 de junho em Toronto. A turnê “No Filter” será encerrada no Hard Rock Stadium de Miami, na Flórida, em 31 de agosto.