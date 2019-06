Rolex foge do padrão e lança relógio com pulseira de borracha

Apresentado da Beselword 2015 — um dos maiores eventos de luxo do mundo –, o Oyster Perpetual Yacht-Master é o novo relógio da Rolex. O corpo de ouro rosado de 18 quilates chama a atenção juntamente com o disco de cerâmica preta fosca.

A marca, que tem um vasto catálogo de relógios com pulseira de metal, foge do padrão com o novo produto “esportivo”. O modelo vem com uma pulseira de borracha preta diferente de qualquer outra no mercado: a Oysterflex, produzida e patenteada pela marca suíça, tem uma camada super fina de metal por dentro, que dá mais resistência e melhor ajuste ao pulso.

(Crédito: Divulgação) (Crédito: Divulgação)

(Crédito: Divulgação) (Crédito: Divulgação)

O relógio a prova d´água – até 100 metros de profundidade – será vendido com dois tamanhos de diâmetro: 40 mm e 37 mm. Ele não tem preço ou data de lançamento para venda divulgados. Saiba mais no site oficial da Rolex e veja o vídeo de apresentação abaixo: