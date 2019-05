Rolex de Paul Newman é leiloado em Nova York por US$ 17,8 milhões

Nova York – O relógio Rolex que Paul Newman ganhou de presente de sua esposa e cujo modelo, o Daytona, ficou tão famoso que acabou pegando emprestado o nome do ator, foi arrematado na quinta-feira em um leilão em Nova York por US$ 17,8 milhões, o valor mais alto já pago por um relógio de pulso.

Um comprador anônimo fez a oferta definitiva após 12 minutos de leilão na casa Phillips, que oferecia 50 “relógios lendários do século XX”, entre os quais se destacava o modelo “icônico, altamente atrativo e historicamente importante” usado Paul Newman durante anos.

“Provavelmente comprado em 1968, Joanne Woodward escolheu este modelo 6239 com uma esfera ‘exótica’, como um presente para Paul Newman quando sua paixão pelo esporte motor começava”, explica a casa de leilões em seu site.

Quando estavam com dez anos de casados, Newman e Joanne rodaram o filme “500 Milhas” (1969), que os fez passar por uma crise devido ao hobby de dirigir carros de corrida cultivado pelo ator. No entanto, em uma demonstração de apoio, a atriz lhe presenteou com um Rolex Daytona com a “DRIVE CAREFULLY ME” gravada na parte de trás.

O detalhe dá um toque sentimental ao famoso relógio, que Newman deu de presente em 1984 a seu agente, James Cox, que saiu durante anos com a filha dos atores, Nell Newman, e hoje é tesoureiro da fundação que leva seu nome.

“Paul me perguntou as horas para acertar o seu relógio. Respondi: ‘Não sei, não tenho um relógio’. Estava claramente surpreso. Portanto disse: ‘Toma, toma um relógio. Se você o ajustar, ele dá as horas muito bem”, afirmou Cox ao “The Wall Street Journal”.

O modelo de aço inoxidável e pulseira de couro de crocodilo foi leiloado pela primeira vez, acompanhado por uma foto e uma carta sobre sua procedência assinada pela filha dos atores, e parte dos lucros serão destinados à sua fundação e à de seu pai, ambas filantrópicas.

O recorde anterior de um relógio de pulso vendido em um leilão era de um modelo Patek Philippe, arrematado em novembro do ano passado por US$ 11 milhões, e o maior valor pago em um Rolex era o de US$ 5 milhões, em maio deste ano. Ambas as vendas foram promovidas pela Phillips.