Rolex apresenta nova versão de Yacht-Master

São Paulo – Conhecida por manter seu design bastante inalterado ao longo de sua história, a Rolex surpreendeu durante a Baselworld deste ano, que acontece na cidade de Basileia, na Suíça. A mais radical versão dos últimos tempos aconteceu com seu modelo Yacht-Master, que ganhou uma versão preto e ouro rosa.

O novo modelo faz uso do ouro próprio da marca Everose e está disponível em 37 e 40 mm de diâmetro na sua famosa caixa oyster. Além disso, a marca lança uma nova pulseira de borracha, chamada “Oysterflex”.

O bisel do relógio é preto e conta com preenchimento da cerâmica Rolex Cerachrom – isso proporciona contraste para facilitar a leitura dos dados apresentados ali.

Apesar de parecer uma pulseira comum, a Rolex afirma que sua nova pulseira “Oysterflex” é diferente das demais. Ela é equipada com uma espécie de almofada longitudinal, além de ser “recheada” com uma lâmina de titânio.

A caixa proporciona resistência de 300 metros sob a água. Por conta disso, seu verso e a coroa são rosqueados. Eles protegem o calibre 3135 para o modelo de 40 mm e o calibre 2236 para a versão de 37 mm. Ambas as peças são automáticas e possuem certificação cronométrica COSC. A versão menor tem valor estimado de US$ 22 mil. Já a versão maior será vendida por US$ 24.950. Os valores não incluem impostos e taxas.

A marca afirma que as peças devem estar disponíveis no mercado perto do meio do ano. No Brasil, a Rolex conta com uma loja própria em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim.