Rock in Rio terá venda extra de ingressos nesta quinta-feira

A organização do festival Rock in Rio 2019 disponibilizará, nesta quinta-feira, 8, um lote extraordinário de entradas para o evento. A venda será feita online no site www.rockinrio.com, a partir das 19 horas.

A leva não é um lote extra. Serão vendidos apenas ingressos que já haviam sido comprados, mas não foram pagos dentro do prazo estabelecido pelo festival.

Os 700 mil ingressos para o Rock in Rio 2019 esgotaram-se no fim de abril, apenas 15 dias após o início das vendas.

As últimas entradas disponíveis foram para o show do dia 28 de setembro, que terá no Palco Mundo as apresentações de Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM 22.

Leilão de instrumentos

O Rock in Rio vai leiloar instrumentos musicais autografados por músicos que já passaram pelo festival. Os itens foram doados por artistas como Maroon 5, Justin Timberlake, Red Hot Chili Peppers Paralamas do Sucesso e Ivete Sangalo.

Os instrumentos serão colocados à venda no dia 26 de agosto, no site http://www.esolidar.com. O dinheiro arrecadado será destinado ao plantio de árvores na Amazônia.

A produção do festival também anunciou a ação Por um Mundo Melhor, que propõe 21 desafios como ‘explorar novos estilos musicais’ e ‘faça um elogio a alguém’. A ideia é que fãs e influenciadores postem registros dos desafios nas redes sociais.

Confira abaixo programação completa do Rock in Rio 2019:

Palco Mundo

27/9

Drake

Ellie Goulding

Bebe Rexha

Alok

28/9

Foo Fighters

Weezer

Tenacious D

CPM 22 + Raimundos

29/9

Bon Jovi

Dave Matthews Band

Goo Goo Dolls

Ivete Sangalo

3/10

Red Hot Chili Peppers

Panic! At The Disco

Nile Rodgers & Chic

Capital Inicial

4/10

Iron Maiden

Scorpions SpecialGuests

Helloween

Sepultura

5/10

P!nk

Black Eyed Peas

H.e.r.

Anitta

6/10

Muse

Imagine Dragons

Nickelback

Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

27/9

Seal Convida Xenia França

Mano Brown & Bootsy Collins

Karol Conka Convida Linn da Quebrada & Gloria Groove

Lellê & Blaya

28/9

Whitesnake

Titãs Convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins

Detonautas & Pavilhão 9

Ego Kill Talent

29/9

Jessie J

Iza & Alcione

Elza Soares Convida as Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen

Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi

3/10

Hip Hop Hurricane Com Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência

Emicida & Ibeyi

Pará Pop

Francisco, El Hombre & Monsieur Periné

4/10

Slayer

Anthrax

Torture Squad & Claustrofobia Convidam Chuck Billy (testament)

Nervosa

5/10

Charlie Puth

Anavitória e Saulo

Projota & Giulia Be & Vitão

Funk Orquestra Com Ludmilla, Fernanda Abreu e Buchecha

6/10

King Crimson

Lulu Santos & Silva

Melim & Carolina Deslandes

o Terno e Capitão Fausto

New Dance Order

27/9

The Martinez Brothers

Nic Fanciulli

Gui Boratto

Leo Janeiro e Albuquerque

L_cio

Eli Iwasa 2

Roland Leesker x Bruce Leroys

Rara Djs

28/9

Nervo

Kvsh

Kura

Diego Miranda

Dubdogz

Kamala

Cic

Barja

Van Breda

29/9

Vintage Culture

Illusionize

Bhaskar

Bruno Be

Dashdot Feat. Ashibah

Volkoder

Jørd

Evokings

3/10

Robin Schulz

Cat Dealers

Bruno Martini Live

Felguk

Gustavo Mota

Beowülf

Liu

Breaking Beattz

Make u Sweat

4/10

Vini Vici

Infected Mushroom

Gareth Emery

Vegas

Wrecked Machines

Mandragora

Devochka

Claudinho Brasil

Roger Lyra

Morttagua

5/10

Alesso

Tropkillaz

Jetlag

Dj Meme x Dj Marlboro

Santti

Scorsi

Shapeless

Rodrigo S

Baile do Saddam (Saddam & Zedoroque)

2FAB

6/10

Claptone

Chemical

Dennis Ferrer

Gabe

Kolombo

Flow & Zeo Feat. Mari-anna

Fractall & Rocksted

Nepal

Blancah

Maz

Rock Street Ásia

27/9

Wadaiko Sho

Nine Treasures

Dakhabrakha

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

28/9

Wadaiko Sho

Nine Treasures

Dakhabrakha

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

29/9

Wadaiko Sho

Nine Treasures

Dakhabrakha

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

3/10

No Party For Cao Dong

Billy Carter

Wadaiko Sho

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

4/10

No Party For Cao Dong

Billy Carter

Wadaiko Sho

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

5/10

No Party For Cao Dong

Billy Carter

Wadaiko Sho

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

6/10

No Party For Cao Dong

Billy Carter

Wadaiko Sho

Equipe Chiu Ping Lok

Bollywood Brazil

Rock District

27/9

Rock Street Band

Evandro Mesquita & The Fabulous Tab

Tritony Violin Trio

Notórios

Voice In

Cia. Nós da Dança

28/9

Rock Street Band

Tritony Violin Trio

Charlie Brown Jr.

Voice In

Cia. Nós da Dança

29/9

Rock Street Band

Tritony Violin Trio

Flausino e Sideral Cantam Cazuza

Thiago Fragoso 29|09 • Rock District

Voice In

Cia. Nós da Dança

3/10

Rock Street Band

Tritony Violin Trio

Rollando Stones

Voice In

Cia. Nós da Dança

4/10

Rock Street Band

The Raven Age

Tritony Violin Trio

Deia Cassali

Sioux 66

Voice In

Cia. Nós da Dança

5/10

Rock Street Band

Tritony Violin Trio

Move Over

Voice In

Cia. Nós da Dança

6/10

Rock Street Band

Kisser Clan

Tritony Violin Trio

Dinho Ouro Preto

Voice In

Cia. Nós da Dança

Espaço Favela

27/9

Nós do Morro

Heavy Baile

Gabz

Abronca

28/9

Nós do Morro

Orquestra Maré do Amanhã Apresenta Rock Symphony

Batalha do Slam

Setor Bronx

29/9

Nós do Morro

Bk

Malía

Dudu de Morro Agudo

3/10

Nós do Morro

Roda de Samba a Festa da Raça

P-tróleo

Dughettu

4/10

Nós do Morro

Canto Cego

Agona

Bk-81

5/10

Nós do Morro

Cidinho & Doca

Jonathan Ferr

Lucas Hawkin

6/10

Nós do Morro

Delacruz & Maria

Xamã

Tuany Zanini

Highway Stage

27/9 a 6/10