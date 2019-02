Rock in Rio 2019 vai ter Dona Onete em noite do Pará

São Paulo – É missão impossível hoje em dia ir a uma festa de música brasileira e não ouvir as palavras “jambu”, “piranha” e “tacacá” – uma enorme parcela de “culpa” dessa constatação recai sobre Dona Onete, a cantora prodígio do Pará (o fato de ela estar à beira de completar 80 anos não desmente o adjetivo). É ela quem vai comandar o show Pará Pop no Palco Sunset do Rock in Rio 2019, em 3 de outubro. Ela recebe no palco quatro artistas que contam uma história da música paraense nas últimas décadas: Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo e Lucas Estrela.

O diretor artístico do Palco Sunset, Zé Ricardo, disse que a intenção é chamar atenção para uma cena, e não necessariamente para artistas específicos. “O Rock in Rio não consegue estar em todos os Estados do Brasil, mas existe uma ideia de provocar que as pessoas busquem trabalhos diferentes, como os desses músicos.” O festival será dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A venda de ingressos começa dia 11 de abril.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.