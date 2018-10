Rock in Rio 2019 confirma Muse, Imagine Dragons e Nickelback

Mais atrações confirmadas no Rock in Rio 2019: Muse, Imagine Dragons e Nickelback (e também os já anunciados Paralamas do Sucesso) são os artistas escalados para encerrar o festival no dia 6 de outubro do ano que vem.

A venda oficial do Rock in Rio Card começa no dia 12 de novembro, a partir das 19h. O festival será realizado entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro de 2019.

Esse será o 11º show do Muse no Brasil – o segundo no Rock in Rio, do qual a banda britânica participou em 2013. O oitavo álbum do grupo, Simulation Theory, deve ser lançado no dia 9 de novembro. O disco anterior, Drones, de 2015, estreou em primeiro lugar em 21 países, além de ser o primeironúmero um nos Estados Unidos.

O Imagine Dragons, atualmente a banda de rock mais ouvida nos serviços de streaming, estreia no Rock in Rio um ano depois da sua participação no Lollapalooza Brasil. Os canadenses do Nickelback também voltam ao festival, onde tocaram em 2013.

Entre as bandas anteriormente anunciadas, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura fazem o dia do metal. Pink, Black Eyed Peas e Anitta também já estão confirmados.