Rock in Rio 2019: Confira quem vai se apresentar neste domingo

O Rock in Rio 2019 encerra o primeiro fim de semana de atrações neste domingo, 29.

Após destaques das noites anteriores como o polêmico Drake e os esperados Foo Fighters, o festival retoma a tradição e traz como headliner da noite, o veterano Bon Jovi.

No Palco Mundo vão passar ainda Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e a brasileira Ivete Sangalo.

Além disso, subirão no Palco Sunset a britânica Jessie J e a dupla Iza e Alcione, entre outros.

Apesar da chuva nos dois primeiros dias, a expectativa é que os fãs possam curtir o Festival mais secos desta vez, já que a previsão do tempo indica apenas um dia nublado.

Para quem vai curtir o festival no Rio, vale lembrar o que pode ou não levar e também quais as opções e preços de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock.

Já quem for assistir de casa, tem diversas possibilidades para acompanhar os shows.

Confira a programação e os horários deste domingo, 29, no Rock in Rio 2019:

PALCO MUNDO

00h25 – Bon Jovi

22h20 – Dave Matthews Band

20h10 – Goo Goo Dolls

18h – Ivete Sangalo

PALCO SUNSET

21h15 – Jessie J

19h05 – Iza & Alcione

16h55 – Elza Soares Convida as Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen

15h30 – Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi

NEW DANCE ORDER

01h55 – Vintage Culture

00h30 – Volkoder

22h40 – Bruno Be

21h20 – Dashdot Feat. Ashibah

20h – Bhaskar

18h – Illusionize

17h – Jørd

16h – Evokings

ROCK STREET ASIA

20h30 – Wadaiko Sho

19h – Nine Treasures

16h50 – Dakhabrakha

15h30 – Wadaiko Sho

ROCK DISTRICT

20h50 – Voice In

19h – Flausino e Sideral Cantam Cazuza

16h30 – Thiago Fragoso

15h20 – Rock Street Band

15h – Tritony Violin Trio

ESPAÇO FAVELA

21h40 – Nós do Morro

20h10- Bk

18h40 – Malía

17h30 – Nós do Morro

16h – Dudu de Morro Agudo

14h50 – Nós do Morro

PALCO SUPERNOVA

19h30 – Gabriel Elias

18h30 – 3030

17h30 – Lali

16h30 – Dvicio

15h30 – Jade Baraldo

(Fonte: Estadão Conteúdo)