Roberto Carlos vai fazer live no Dia das Mães

O cantor Roberto Carlos vai fazer sua segunda live em menos de um mês. Ela está marcada para o Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio. Ele confirmou nesta quinta-feira, 23. Um texto da assessoria de imprensa diz o seguinte:

“Pela primeira vez na história, as mães estão longe dos filhos e dos netos por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio irá unir a família em torno do programa e desta forma Roberto Carlos presenteará todas as mamães com a canção Lady Laura (música feita para a mãe de Roberto) e outros grandes sucessos.”

Horário, mais sobre o repertório e a formação que dele estar ao lado de Roberto, apesar de estar muito certo de que serão os mesmos pianistas Tutuca Borba e Eduardo Lages, são detalhes que ainda serão confirmados. A live feita por Roberto no último domingo (19) tem sido considerada a de maior qualidade artística até aqui por mostrar uma performance vocal primorosa.

Daniel

Outro artista que já anunciou que fará sua live especial de Dia das Mães é o cantor Daniel. Seu show vai começar às 15h e será feito em sua casa, com exibição no YouTube. O cenário simples, segundo sua assessoria de imprensa, terá, além de Daniel, a presença de um sanfoneiro e de um violonista. Já está certo de que irá cantar Estou Apaixonado, A Loira do Carro Branco, Eu Me Amarrei, Romaria, Disparada e Você Não Vai Me Encontrar.