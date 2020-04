Roberto Carlos planeja live para este fim de semana

View this post on Instagram

Este é um ano diferente de todos os que já vivemos e a comemoração será dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Roberto Carlos vai celebrar em casa. Para você participar dessa data, a nossa festa será virtual e você é a/o convidada/o especial. Entre na festa, responda às questões e descubra qual é o seu perfil. Você terá acesso à sua playlist ideal nessa comemoração à distância, mas com muito amor. Clique no link da bio e divirta-se na Festa Virtual de Aniversário de Roberto Carlos: