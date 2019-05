Robert Pattinson será o novo Batman? Aparentemente sim

Washington – O ator britânico Robert Pattinson fará o papel do Batman no novo filme do super-herói da DC Comics, que será dirigido por Matt Reeves, informou na quinta-feira (16) o site especializado “Variety”.

Embora o acordo entre Pattinson e a Warner Bros ainda não esteja fechado, a “Variety” assegurou que as partes estão próximas de um acerto.

Este novo filme será intitulado “The Batman”, e está programado para estrear no dia 25 de junho de 2021, focará em um Bruce Wayne mais jovem do que nos longas anteriores, interpretados por Ben Affleck.

Affleck interpretou o super-herói em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” e “Esquadrão Suicida” (ambos de 2016), e “Liga da Justiça” (2017) e por muito tempo ele foi cotado para também repetir o papel em “The Batman”, mas em janeiro acabou saindo do projeto.

Em um princípio, Affleck também iria dirigir o filme, mas desistiu em 2017.

Todos esses filmes pertencem ao universo de filmes da Warner Bros. sobre as histórias da DC Comics.

Embora ainda não haja data para o início da gravação, de acordo com a “Variety” é esperado que aconteça até o final do ano ou no início de 2020, enquanto a pré-produção da fita começará no segundo semestre do próximo ano.

Pattison, de 33 anos, estreou no cinema em 2005 interpretando Cedric Diggory na saga de “Harry Potter” e se consagrou protagonizando o vampiro Edward Cullen nas adaptações cinematográficas dos romances “Crepúsculo”.