Revelação, Mbappé diz que caminho até título da Copa foi longo

Moscou – Eleito como revelação da Copa do Mundo, o atacante Kylian Mbappé comemorou a vitória da França na decisão do Mundial sobre a Croácia, por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Luzhniki, mas revelou que o caminho até o título foi longo.

“Estou muito feliz. O caminho era longo, mas valeu a pena. Estamos orgulhosos de fazer os franceses felizes. Tivemos esse papel, de fazê-los esquecer todos os seus problemas. Jogamos para esse tipo de coisa. Queremos fazer ainda melhor, mas ser campeão do mundo já é muito bom”, disse o jogador, de 19 anos, após o jogo.

“Agora é celebrar. Trabalhamos toda a temporada e é o momento de celebrar esse verão”, emendou o atacante, que marcou um dos gols da vitória francesa diante da Croácia.