Réveillon em Copacabana deve reunir 2,8 milhões de pessoas

Rio — Com o tema “Amor à Cada Vista” o Rio de Janeiro se prepara para receber 2,8 milhões de pessoas em Copacabana na virada de 2019 para 2020. Deste total, 1,9 milhão são turistas. A estimativa foi feita pelo presidente da Riotur, Marcelo Alves, na divulgação do esquema da prefeitura para o réveillon realizada nesta quinta-feira (26).

“Em 2018 foram 800 mil visitantes. Em 2019, 1,4 milhão. Agora esperamos 1,9 milhão, dos quais 20 mil estrangeiros. São números esplendorosos”, disse Marcelo Alves.

A montagem dos fogos já começou no cais da Superpesa, na Ilha do Fundão. Por enquanto, o trabalho é feito em terra já que a previsão é de que as dez balsas que serão usadas na queima cheguem até sexta no Rio. Elas serão levadas por reboques até Copacabana apenas no dia 31. O show pirotécnico deve durar 14 minutos e será registrado com o auxílio de drones posicionados no mar com imagens reproduzidas em telões na orla de Copacabana.

“Será o maior réveillon da história. Esperamos reunir 2,8 milhões de pessoas em Copacabana. Não se reúne tantas pessoas assim em um mesmo evento em nenhum lugar do mundo”, afirmou o presidente da Riotur.

Parte da operação réveillon já começa nesta sexta-feira. À tarde, equipes da Vigilância Sanitária vão percorrer a orla inspecionando pontos de venda de alimentos, como bares, restaurantes e quiosques.

Entre os dias 28 e 30 , fiscais de controle urbano vão desencadear a chamada “Operação Tatuí”. O objetivo é identificar mercadorias e outros objetos enterrados irregularmente por ambulantes. A prefeitura também não vai permitir acampamentos na areia.

Ao todo, 1.776 guardas municipais vão trabalhar na festa, sendo 616 no trânsito. O esquema operacional será desencadeado a partir das 7h do dia 31.

O palco principal montado em Copacabana será mantido pelo menos até o dia 12 de janeiro, quando será usado para um evento que vai marcar a abertura oficial do carnaval de rua na cidade. Nesse dia, haverá um show do bloco A Favorita e convidados. A expectativa é reunir cerca de 300 mil pessoas no local. No ano passado, a estrutura foi mantida para um grande encontro entre baterias de escolas de samba.

O secretario de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, disse que o esquema do réveillon vai contar a com 40 reboques em toda a cidade. Os veículos retirados das ruas pelas equipes serão levados para dois depósitos públicos, em São Cristóvão e no Recreio dos Bandeirantes. O espaço da Zona Norte vai receber os veículos rebocados na Zona Sul e para o Recreio serão encaminhados aqueles que forem removidos no restante da cidade.

Os depósitos estarão abertos inclusive no dia 1, de 8h às 17h. O valor da taxa do reboque para carros de passeio é de R$ 189,98 e da multa R$76,35. As guias podem ser obtidas na internet mas os pagamentos só podem ser efetivados em agências credenciadas. Os endereços dos depósitos: Avenida Pedro II, 6 ( São Cristóvão); e Rua Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, nº1 (Recreio dos Bandeirantes).

Saiba outros detalhes do Ano Novo em Copacabana

Queima de fogos – Serão 16,9 toneladas de bombas em dez balsas. O show de luz e som terá a duração de 14 minutos

Contagem regressiva – Os shows nos palcos serão interrompidos quando faltarem três minutos para a meia noite, quando começa a ser exibido um vídeo com imagens da cidade. A contagem regressiva de dez segundos será exibida nos telões.

Outros locais – Haverá shows também nos seguinte locais: Ilha de Paquetá, Parque Madureira, Ilha do Governador,Guaratiba, Sepetiba, Ramos, Penha, Flamengo e Barra da Tijuca. Na Barra e Flamengo também estão previstas queima de fogos.

Câmeras – A movimentação do público será acompanhada por 811 câmeras da Cet-Rio e outros órgãos pelo Centro de Operações Rio . Dessas 180 serão usadas apenas em Copacabana. O monitoramento vai compreender, além da orla, as ruas dos bairros de Botafogo, Ipanema, Leblon e Lagoa. Uma unidade móvel do COR estará posicionada em frente à Rua República do Peru

Turismo – Segundo dados do dia 19 da rede hoteleira, as regiões de Ipanema/Leblon e Copacabana/ Leme são as mais procuradas, com 89% e 87% dos quartos ocupados, respectivamente. A seguir aparecem Barra da Tijuca/São Conrado e Flamengo/ Botafogo, com 85%, cada; e Centro, com 83% de ocupação. A expectativa é que chegue próximo aos 100%. Entre os estrangeiros, predominam turistas da Argentina, Chile, Estados Unidos e Portugal.

Comlurb – A partir das 7 horas do dia 1º, 1.202 garis farão a limpeza das areias apenas em Copacabana. Eles terão o apoio de 73 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e pipas. A previsão é que os trabalhos sejam encerrados até às 10 horas do mesmo dia. No resto da orla, serão mobilizados mais 1.758 funcionários.

Ônibus comuns – Com a proibição de circulação de veículos em Copacabana até o início da manhã do dia 1º, quem for deixar o bairro de ônibus deve se dirigir para bolsões de linhas que vão operar desde o fim da noite do dia 31. Na Enseada de Botafogo ficarão posicionadas nas pistas em direção ao Centro, os carros das linhas com destino ao Centro e à Rodoviária. As linhas com destino à Zona Norte (Muda, Usina, Méier, Jacaré e Penha) serão posicionados s na pista sentido zona sul da Av. das Nações Unidas. Em Ipanema (esquina da Avenida Vieira Souto com Rua Prudente de Moraes) partem as linhas com destino à Zona Oeste e Rocinha.

Ônibus de turismo – Não poderão estacionar em Copacabana e nos bairros do entorno (Ipanema, Lagoa, Urca,Botafogo). Deverão se concentrar na área do Teleporto, na Cidade Nova.

Pulseiras de Identificação – A Guarda Municipal está distribuindo pulseiras de identificação para crianças na orla e em outros pontos de grande movimento de turistas na cidade.

Ambulantes – Não será permitido o comércio ambulante na praia de Copacabana. Exceções estão sendo abertas para baianas que vendem pratos tipics, com acarajé, em fase de credenciamento.

Recomendações – Dar preferência ao transporte público; evitar circular com objetos de vidro; usar roupas livres; e consumir bebidas alcoólicas de forma moderada.