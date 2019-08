Restaurantes em SP aliam gastronomia e compras

Jacarandá

Sob o comando de Milton Freitas desde 2016, o restaurante de cozinha variada reflete o espírito inquieto do restaurateur, dono também da trattoria Antonietta Cucina, do izakaya Taka Daru e do bar Candeeiro. A primeira mudança envolveu o bar Tatu, no subsolo, rebatizado como Raiz para se diferenciar da rede Tatu Bola.

Localizado na entrada, o armazém do Jacarandá foi incrementado e agora comercializa queijos e embutidos de pequenos produtores nacionais de diversas regiões, pães de fermentação natural, sorvetes caseiros e vinhos orgânicos, trazidos por uma cooperativa de Parelheiros. O queijo da Serra da Canastra, a goiabada de São Gonçalo de Minas e o doce de leite de Viçosa têm espaço garantido nas prateleiras.

Para matar a fome no local, o arroz de camarões e carne de porco (R$ 84) e a prancha com camarão, lula, polvo, ostra, peixe do dia, batata, tomatinhos e maionese de dill (R$ 88) são duas escolhas acertadas. Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros, São Paulo, (11) 3083-3003.

Basilicata – Pão, Empório e Restaurante

Inaugurado em 1914, é um dos empórios mais tradicionais da cidade. Dois anos atrás, ganhou um convidativo restaurante. Comandado pelo chef Rafael Lorenti, serve pratos como codorna recheada com linguiça e miolo de pão (R$ 61) e frutos do mar grelhados com cuscuz marroquino (R$ 77).

A localização do restaurante é estratégica: fica no andar de cima, o que obriga os frequentadores a contemplar prateleiras e mais prateleiras recheadas de massas secas importadas, azeites, latas de tomate italiano, queijos, salames e vinhos, para não falar dos itens preparados na padaria.

Resultado: não é raro flagrar clientes que acabaram de almoçar com uma cesta cheia de alimentos e um pão debaixo do braço. R. Treze de Maio, 596, Bela Vista, São Paulo, (11) 3289-3111.

Casa Europa

Massas secas e frescas de fabricação própria. Ragus e legumes orgânicos. Arrozes e queijos. E tem ainda os pães orgânicos, assados pela rede PÃO – Padaria Artesanal Orgânica. Quem entra na Casa Europa à procura de uma mesa e vai direto para o andar inferior costuma tomar um susto.

Ali funciona um empório elogiado, que permite reproduzir em casa parte das receitas servidas no andar de cima. O cardápio do restaurante lista pedidas como nhoque com camarão, brócolis e tomate-cereja (R$ 79) e tagliolini na manteiga com sálvia acompanhado de filé-mignon ao molho de cogumelos (R$ 79).

Para distrair a fome vale a pena experimentar a salada de rúcula com camarões na lenha e gomos de laranja (R$ 69). Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim Paulistano, São Paulo, (11) 3063-5577.

Feed

Um dos primeiros endereços a merecer o título de açougue-butique, espalha-se por 360 metros quadrados repletos de churrasqueiras portáteis, facas e tábuas, além de cortes incensados, previamente porcionados e embalados a vácuo. Inaugurado em 2014, ganhou um restaurante nos fundos.

Na churrasqueira são finalizados cortes especiais como dry aged maturado por até 60 dias (R$ 249) e bife de tira (R$ 139), todos com três opções de acompanhamento. Para partilhar, a tábua com 600 gramas de picanha, fraldinha ou chorizo custa R$ 199, também com direito a três acompanhamentos.

Dica para quem quer aprimorar os dotes de churrasqueiro: o local promove cursos para preparar hambúrguer (R$ 250) ou cortes com ossos (R$ 280), entre outras opções. Rua Dr. Mario Ferraz, 547, Itaim Bibi, São Paulo, (11) 5627-4700.