Restaurantes de NY terão que alertar sobre excesso de sódio

São Paulo – O Departamento de Saúde de Nova York quer exigir que os restaurantes do estado alertem os clientes sobre o excesso de sódio em alguns alimentos.

A ideia é colocar no próprio cardápio o símbolo de um saleiro nos pratos que contêm mais sódio que o limite recomendado diariamente.

O limite diário de sódio recomendado no país é de cerca de 2.300 miligramas, o equivalente a uma colher de café.

Se aprovado o projeto, Nova York será o primeiro estado americano a fazer esse tipo de alerta em prol da saúde.

O excesso de sódio em alguns alimentos, principalmente os industrializados, está associado a uma série de problemas de saúde, como pressão alta, doenças cardíacas e AVCs.

Nos Estados Unidos, de acordo com um estudo da Harvard School of Public Health, cerca de 70% dos adultos correm o risco de desenvolver algum problema de saúde por conta do consumo exagerado de sal.