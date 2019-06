Novo restaurante tem drinque de carvão e até cascata de lagosta na brasa

A relação do carvão com os frutos no mar não é das mais óbvias no Brasil. Em geral, a brasa está relacionada a churrasco tradicionalmente de carnes vermelha, de frango ou suína.

Por isso, a nova casa que acaba de ser inaugurada no Itaim Bibi supera qualquer expectativa: o Côl, nome que referência a coal (carvão, em inglês), tem como especialidade frutos do mar preparados na grelha ou forno especial a carvão. E não é só isso.

Show de fumaça e sabor

Entre os destaques da casa, o Mar Negro (R$34) é um show à parte. Servido em uma taça dentro de uma redoma de vidro, o drinque de cor negra leva Bourbon Wild Turkey, carvão ativado, licor amaretto, limão e espuma cremosa de gengibre, chama atenção pelo visual e também pelo frescor.

Na sessão de Robatas, espetinhos com Camarão ao Molho Thai e Gengibre (R$28), Perna de Mini Lula ao Tarê (R$24), Shimeji e Shitake (R$18), Anchova Negra no Missô (R$18) e Vieira à redução de baunilha (R$28) são excelentes opções.

O menu ainda traz como prato principal para compartilhar a deliciosa e bem servida Cascata de Lagostas (R$286) grelhadas no carvão, com manteiga de ervas e arroz de jasmim, que serve até três pessoas.

Como uma casa de praia

Todo o ambiente do Côl remete a uma aconchegante e bem decorada casa de praia com aroma de churrasco. No projeto da Andreoni Arquitetura, dois pisos abrigam salão e lounge bar. A grande árvore no meio do salão e a grelha em uma espécie de vitrine completam o convite para entrar.

CÔL

Endereço: Rua Manuel Guedes, 369 – Itaim Bibi